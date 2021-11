VSC holt die volle Punktzahl

Im Derby gegen Nördlingen gelingt ein Sieg ohne Satzverlust, gegen Schwabmünchen sorgt ein Fehler des Trainers kurz für Verwirrung

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des VSC Donauwörth ist am vergangenen Spieltag in Nördlingen zu Gast gewesen. Motiviert blickte Trainer Richard Rohrer im Vorfeld auf das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Nördlingen und auf das Spiel gegen den TSV Schwabmünchen: „Wir sind gut in die Saison gestartet. Jetzt müssen wir Nerven zeigen und auch auswärts die ersten Punkte sammeln.“ Dies sollte dem VSC auch bravourös gelingen.

(25:21, 25:21, 25:21). Im Derby wirkten die Unger-Volleys zunächst blass und fanden nur sehr schwer in das Spiel. Zur Mitte des ersten Satzes wendete sich das Blatt, und Außenangreifer Yannick Eibl konnte nach verletzungsbedingter Pause sein Comeback feiern. Durch stabile Annahmen kämpften sich die Donauwörther zurück in die Partie. Resultierend aus dem nun funktionellen Aufbauspiel konnten sich auch die Angreifer auszeichnen, und so wurde der erste Satz gewonnen. Im Verlauf des zweiten Satzes kehrte dann immer mehr Souveränität in das Spiel der VSCler. Auch im dritten Satz ließen sie nichts mehr anbrennen und gewannen so erstmals diese Saison ohne Satzverlust.

(26:24, 25:18, 21:25, 12:25, 15:9). Gegen Schwabmünchen unterlief dem Trainer des VSC ein Fehler beim Schreiben der Positionskarte, deshalb musste die Mannschaft kurzfristig das System ändern. Dies funktionierte anfangs gar nicht, bis bei einem Spielstand von 15:23 Richard Rohrer zum Aufschlag antrat. Durch gekonnte Float-Aufschläge und beeindruckende Blockaktionen kämpften sich die Unger-Volleys zurück ins Spiel und gewannen letztlich den Satz noch mit 26:24. Danach starteten die Donauwörther mit breiter Brust und richtiger Aufstellung in den zweiten Satz. Durch starke Annahmen des Liberos Michael Schmid und überragende Angriffe von Außenangreifer Jonas Gansmeier-Döbler ging dieser Satz deutlich an Donauwörth. Auch Mittelblocker Crispin Hoppe und Debütant Florian Kattinger stellten ihr Können unter Beweis, als diese im Verlauf des Satzes eingewechselt wurden. In den beiden darauffolgenden Sätzen kam es zum „gemeinschaftlichem Totalausfall des Teams“, so Rohrer. Im fünften Satz kämpften die Unger- Volleys wieder um jeden Punkt, und neben Libero Schmid glänzte vor allem auch Björn Dehler mit einer starken Abwehrleistung. (vsc)

Donauwörth Dehler, Gansmeier-Döbler, Eibl, Gnad, Haindl, Heiß, Hoppe, Kattinger, Michanikl, Moreau, Rohrer und Schmid.