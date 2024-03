Eine Gala für Donauwörths Vorzeigesportler

Plus Bei einer bunten Show ehrt die Stadt erfolgreiche Athletinnen und Athleten. Zwei Sportler und eine Mannschaft ragen heraus.

Sie haben auf dem internationalen Parkett starke Leistungen erbracht, nun sind sie in der Heimat ausgezeichnet worden als Sportler und Mannschaft des Jahres: Segelflug-Profi Stefan Langer, der gehörlose Kart-Europameister Felix Wischlitzki und die Tischtennis-Mannschaft der Spielvereinigung Riedlingen mit Verena Christ, Vanessa Gail, Simone Heiß und Lea Polaschek.

120 Sportlerinnen und Sportler rückten bei der traditionellen Donauwörther Sportgala diesmal ins Rampenlicht der voll besetzten Neudegger Sporthalle. Die Geehrten hatten meistens mit Familienangehörigen und Freunden den Weg zur Gala gefunden, um dort die Auszeichnungen für ihre Erfolge entgegenzunehmen. „Wir wollen die Leistungen ehren“, freute sich Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Das Organisationsteam im Rathaus habe sich sehr viel Mühe gegeben, um ein „schönes Programm“ auf die Beine zu stellen. Die Gesichter dieses Programms waren Anika Höß und Jürgen Srownal, die unterhaltsam moderierten und ein „besonderes Menü“ versprachen.