Ebermergen empfängt Buchdorf zum Auftaktduell

Plus Die beiden Fußball-Kreisligisten trennt nur ein Punkt. Während es personell bei Ebermergen bergauf geht, hat Riedlingen Abgänge zu verkraften - und muss zu Spitzenteam Alerheim.

Von Patrick Widinger

Kreisliga-Schlusslicht Riedlingen kommt mit großer Motivation aus der Winterpause und will zum Start dem Favoriten Alerheim alles abverlangen. Im Duell der Tabellennachbarn trifft Buchdorf auf Aufsteiger Ebermergen/Mündling-Sulzdorf. Bei den Kontrahenten ist in der Winterpause einiges passiert.

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf - SG Buchdorf-Daiting (So. 15 Uhr). Aufsteiger Ebermergen/Mündling-Sulzdorf trifft zum Auftakt auf den Vorjahresaufsteiger Buchdorf. Beide Teams trennen aktuell nur einen Punkt in der Kreisliga Nord. Beide Mannschaften gehen personell unverändert in die Rückrunde, beim Aufsteiger kehren mit Fabian Göttler, Patrick Rühl und Martin Pivac drei Langzeitverletzte zurück in den Kader. Parallelen gibt es auch hinsichtlich der Vorbereitung: Beide Teams haben intensive Trainingswochen inklusive Trainingslager hinter sich. „Die Jungs haben voll mitgezogen, aber es gibt auch noch den ein oder anderen Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen“, sagt Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier.

