Genderkingen holt wichtige Zähler in der A-Klasse West III

Genderkingen holt in der Fußball-A-Klasse West III wichtige Punkte für den Klassenerhalt, Tapfheim kann sich sogar nach ganz oben orientieren.

In der Fußball-A-Klasse West III holte der SV Genderkingen einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Bäumenheim verliert deutlich. Tapfheim wiederum darf nach einem Kantersieg in Richtung Aufstiegsrelegationsplatz schielen.

TSV Bäumenheim – SV Kicklingen-Fristingen II 0:4 (0:3)

Kicklingens Lukas Gallenmüller erzielte kurz vor der Pause das 0:1. Nach der Pause übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel. Leo Gallenmüller erhöhte auf 0:2. Chancenlos war Keeper Herwig Lösch in der 75. Minute, als Kicklingen mit dem 0:3 für die Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte in der 78. Minute Andre Fuchsluger mit einem sicher verwandeltem Foulelfmeter. (ba)

SC Tapfheim – FC Mertingen II 5:0 (2:0)

Bereits in der 5. Minute ging der SCT durch einen durch Raphael Schuster (Foulelfmeter) in Führung. In der 19. Minute traf wiederum Raphael Schuster durch einen Nachschuss eines erneuten Elfmeters zum 2:0. Ab der 71. Minute spielte Tapfheim in Überzahl, da ein Mertinger Spieler mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In der 74. Minute ließ Dominik Meyr nach einer Ecke mit einer schönen Direktabnahme das 3:0 folgen. In der 80. Minute der dritte Foulelfmeter gegen Mertingen: Wiederum war Raphael Schuster der Torschütze. In der Schlussphase erhöhte Raphael Schuster durch den vierten Foulelfmeter an diesem Tag auf 5:0. (sc)

SV Genderkingen – SG Mödingen/B-Finningen 2:0 (1:0)

Mit der Niederlage in Genderkingen ließen die Gäste den Kontakt zur Spitzengruppe abreißen. Bei Kellerkind Genderkingen traf vor der Pause Peter Roßmann zur Führung. Den Dreier für die Gastgeber sicherte in der 53. Minute Bastian Griechbaum mit dem 2:0. Am Ende brachte der SV Genderkingen das Ergebnis dank seines überragenden Torhüters Kevin Louis und einer leidenschaftlichen Mannschaftsleistung über die Zeit und verdiente sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. (do)

SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – VfL Zusamaltheim 4:1 (2:0)

Die Gastgeber diktierten die Partie und ließen die Zusamaltheimer nicht zur Entfaltung kommen. Heimtorjäger Thomas Eisenbarth brachte mit seinem Treffern 19 und 20 seine Elf mit 2:0 in Führung. Nach Seitenwechsel verkürzte zwar VfL-Kicker Martin Lutz auf 1:2, doch die Platzherren ließen sich den Sieg nicht mehr streitig machen. Kurz vor Schluss machte Josif-Emanuel Craciunesc mit zwei Treffern alles klar. (do)