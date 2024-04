Fußball



Holzkirchen landet Befreiungsschlag am Ostermontag

Plus Fußball-Bezirksliga: Die Rieser gewinnen gegen den FC Horgau mit 3:0 und schöpfen Hoffnung. Das spannende Derby Rain II gegen Wörnitzstein findet keinen Sieger.

Der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet und dem FC Horgau ein 3:0 verpasst. Damit gab die Buser-Truppe den letzten Platz an Glött ab. Der zweite abstiegsbedrohte Donau-Rieser Bezirksligist aus Rain hat derweil einen Punkt im Derby gegen den SV Wörnitzstein-Berg errungen, ein später Treffer ließ die Tillystädter jubeln.

SV Holzkirchen – FC Horgau 3:0 (1:0). Nach vier Niederlagen in Folge gewann Holzkirchen sein Heimspiel verdient mit 3:0. Der SVH begann forsch und kam durch gutes Pressing immer wieder in Ballbesitz. Bereits nach fünf Minuten drang Neuwirt von links in den Strafraum ein, wurde aber beim Schuss behindert. Nach neun Minuten der erste Abschuss von Horgau, Meitingers Schuss blieb ungefährlich und ging links am Tor vorbei. Der hohe Aufwand der Holzkirchner wurde belohnt, als nach Horgauer Ballverlust Kienle auf der rechten Seite von Michel freigespielt wurde, ungehindert in den Strafraum lief und links unten zum 1:0 abschloss (11.).

