Fußball

28.04.2024

Kreisklassen-Spitzenteams oben auf, Mönchsdeggingen gibt mächtig Gas

Mönchsdeggingen (in Rot-Weiß) gab gegen Gundelsheim/Weilheim-Rehau mächtig Gas und traf gleich vier Mal in der ersten Viertelstunde.

Plus In der Fußball-Kreisklasse Nord 1 siegen der TSV Monheim und der SV Mauren munter weiter. Mönchsdeggingen gelingen vier Treffer in 15 Minuten.

Nach dem 21. Spieltag der Kreisklasse Nord I ergibt die Tabelle ein zunehmend klareres Bild. Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen Wolferstadt/Wemding II marschiert der TSV Monheim mit Riesenschritten in Richtung Meisterschaft. Mit fünf Punkten Rückstand folgt auf dem Relegationsplatz der SV Mauren, der den Lauber SV gleich mit 7:0 abfertigte. Am Tabellenende scheint die Lage für Schlusslicht Unterringingen nahezu aussichtslos und auch Wolferstadt/Wemding II weist schon sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf.

TSV Monheim – SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding II 4:0 (2:0). In der 22. Minute gelang es Monheim, die anfängliche Überlegenheit in ein Tor durch Timo Kotter umzumünzen. Monheim wollte daraufhin direkt erhöhen, scheiterte jedoch am Pfosten und auch am Torwart der Wemdinger. Bis zur Schlussphase der ersten Hälfte hatte sich das Spiel beruhigt, doch Jonas Roßkopf stellte in der 40. Minute noch auf 2:0. In der zweiten Halbzeit blieb der TSV Monheim am Drücker, ehe dann Dominik Burkhardt in der 66. Minute auf 3:0 erhöhte. Der TSV Monheim ließ nach der Entscheidung immer noch nicht locker und konnte nach einigen vergebenen Chancen durch den erneuten Treffer von Timo Kotter (87.) auf 4:0 erhöhen. ZS: 270. (tsv)

