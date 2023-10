Personell gebeutelte Flotzheimer verdienen sich Punkt

Plus In der Kreisklasse Nord I spielt die SG Flotzheim/Fünfstetten 0:0 gegen den TSV Harburg. Vom Spitzentrio patzt der TSV Mönchsdeggingen - und Monheim profitiert.

Nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen Gundelsheim führt der ungeschlagene SV Mauren nach dem 11. Spieltag weiterhin die Tabelle der Kreisklasse Nord I an. Erster Verfolger ist der TSV Monheim, der in Minderoffingen 2:1 siegte, während der Dritte Mönchsdeggingen bei D.L.P. Federn lassen musste. Unterringingen holte gegen Laub einen Punkt und konnte die „Rote Laterne“ an das neue Schlusslicht SG Wolferstadt/ Wemding II weiter geben. Megesheim holte drei wichtige Punkte in Bissingen.

SpVgg Minderoffingen – TSV Monheim 1:2 (1:1). In der Anfangsphase stellten die Gäste das aktivere Team. So gelang Florian Scheuerpflug nach einer schönen Einzelleistung das frühe 0:1, als er den Ball über Torwart Bosch hinweg ins Tor chippte (5.). Nach einer halben Stunde wurde die Heimelf stärker und Bernd Wolf vollstreckte nach schönem Steckpass von Adrian Stimpfle zum verdienten 1:1. Die zweite Spielhälfte verlief ausgeglichen, wobei jede Mannschaft Chancen zum Sieg hatte. Tamer Tunali traf nur den Pfosten des Monheimer Gehäuses, den Nachschuss von Wolfschläger parierte Keeper Ferber (70.). Gegenüber verfehlte Jannis Roßkopfs scharfer Distanzschuss das Tor nur knapp (72.). Die Entscheidung kurz vor Spielende, als ein Freistoß von Luca Keppler aus dem Halbfeld den Weg zum 1:2 ins Tor fand (86.). Der Gästesieg war nicht unverdient, wobei ein Punktgewinn für die SpVgg durchaus möglich war. Zuschauer: 120. (aku)