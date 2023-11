Fußball

vor 17 Min.

Punktgewinn für den SV Wörnitzstein-Berg in letzter Minute

Plus Fußball Bezirksliga: Wörnitzstein kommt in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen Gundelfingen II. Holzkirchen und Rain II gehen jeweils mit 1:4-Niederlagen unter.

Artikel anhören Shape

Ein magerer Punkt ist die Ausbeute der Donau-Rieser Fußballmannschaften in der Bezirksliga Schwaben Nord. Verdient hat ihn der SV Wörnitzstein Berg beim 2:2 gegen Gundelfingens Zweite. Herbe Niederlagen mussten hingegen der SV Holzkirchen und der TSV Rain II einstecken, die ihre Auswärtsspiele in Ecknach und Hollenbach jeweils mit 1:4 verloren und damit beide weiter tief im Abstiegskampf stecken.

VfL Ecknach – SV Holzkirchen 4:1 (1:0). Ecknach legte sofort los und hatte bereits nach 15 gespielten Sekunden die erste große Möglichkeit. Michael Eibels Querpass konnte aber noch von einem Holzkirchner Bein geklärt werden. Der VfL war die bessere Mannschaft, offenbarte aber immer wieder große Lücken im Mittelfeld, in welche die Gäste gefährliche Konter führten. Beinahe hätte einer dieser Konter zum 0:1 geführt, der abgefälschte Schuss strich aber hauchzart am Torpfosten vorbei (9.). In der 15. Minute dann etwas Kunst. Serhat Örnek bekam an der halblinken Strafraumkante den Ball, erzählte zwei Gegenspieler und steckte die Kugel durch, Framberger leistete die Führung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen