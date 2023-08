Fußball

vor 32 Min.

Rain II muss erste Saisonniederlage abhaken

Plus Das Holzapfel-Team hat nach dem 2:3 gegen Hollenbach mit Stätzling eine schwere Prüfung vor sich. Allerdings kennt der Trainer den Gegner wie kein Zweiter.

Von Julian Pilz

Im dritten Saisonspiel hat sich der TSV Rain II erstmals in dieser Spielzeit geschlagen geben müssen. Am Ende verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Holzapfel mit 2:3 gegen den TSV Hollenbach. „Wir waren zwar gut auf den Gegner eingestellt, aber wir haben bei den Gegentoren defensiv nicht ganz aufgepasst. Das wurde direkt bestraft. Leider haben wir auch einen Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen, bei dem man in beide Richtungen entscheiden hätte können“, analysiert Rains Coach.

Dieser macht seinem Team dennoch keinen Vorwurf, da bei diesem die Moral gestimmt habe. „Uns hat gegen Hollenbach einfach ein bisschen das Spielglück gefehlt. Am Ende haben Kleinigkeiten das Spiel entschieden“, so Holzapfel. Am Sonntag trifft der TSV Rain II auf den FC Stätzling (17 Uhr, in Stätzling). Dieser ist in der noch jungen Saison die bisher beste Mannschaft der Liga. Drei Siege aus drei Begegnungen mit teils hohen Siegen gegen den FC Gundelfingen II oder den SV Holzkirchen. Dennoch ist Holzapfel vor der Partie positiv gestimmt: „Stätzling ist in sehr guter Verfassung, aber nicht unschlagbar. Wir müssen 100 Prozent auf dem Platz geben, dann können wir etwas mitnehmen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen