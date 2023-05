SG Münster/Holzheim und SV Feldheim punkten dreifach

Die Landkreis-Teams in der Kreisklasse Neuburg fahren souveräne Siege ein.

Äußerst erfolgreich waren am vergangenen Spieltag die beiden Teams aus dem Landkreis Donau-Ries in der Fußball-Kreisklasse Neuburg.

SV Feldheim – TSV Burgheim 2:0 (0:0). Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ein Sieg des SV Feldheim ab, doch die Heimelf verpasste, durch gute Chancen von Marco Schütt (zweimal) und Felix Zastrow, das Spiel schon vorab in die richtige Richtung zu lenken. Nach ungefähr 30 Minuten kam die Gäste-Elf allerdings ein bisschen besser ins Spiel, konnte sich aber dadurch keine nennenswerte Torchance erarbeiten. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ähnliches Spiel. Feldheim konnte seine Chancen wieder nicht nutzen und musste bis zur 82. Minute warten, bis Emanuel Edel einen berechtigten Elfmeter herausholte, den Marco Schütt souverän verwandelte. Zum Ende wollte Burgheim noch einmal alles für den Sieg investieren, doch den Schlusspunkt setzte Feldheim, nachdem Thomas Dirnberger ins leere Tor einschob (90.). (svf)

BSV Berg im Gau – SG Holzheim/Münster 1:3 (0:2). Die SG Holzheim/Münster kam zu einem weiteren Auswärtserfolg in Berg im Gau. In der 5. Minute gingen die Gäste mit 0:1 durch Julian Spieß in Führung (5.). Michael Krabler erzielte noch vor der Pause das 0:2 (31.). Tim Winter gelang in der 65. Minute zwar der Anschlusstreffer, aber nur sechs Zeigerumdrehungen stellte erneut Michael Krabler den alten Abstand wieder her (71.). (AZ)