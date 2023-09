Fußball

SV Wörnitzstein-Berg dreht das Bezirksliga-Derby

Michael Knötzinger (in Rot) erzielte per Handelfmeter das 3:1 für den SV Wörnitzstein-Berg.

Plus Der SVW liegt zu Hause gegen Rain II vor 400 Zuschauern zurück und dreht dann auf. Erneute Pleite für Holzkirchen beim FC Horgau.

Vor einer stattlichen Kulisse von 400 Zuschauern trat die zweite Garde des TSV Rain beim SV Wörnitzstein-Berg an zum Derby in der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Hausherren machten unter Flutlicht ihre Sache besser und setzten sich am Ende durch. Der SV Holzkirchen bleibt nach der letzten Niederlage gegen Günzburg weiter punktlos. Auch beim FC Horgau unterlagen die Rieser mit 0:2.

Bezirksliga-Derby zwischen SV Wörnitzstein-Berg und TSV Rain II

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Rain II 3:1 (3:1). Den deutlich besseren Start erwischten die Gäste aus Rain. Bereits nach einer Minute gingen sie mit dem ersten Angriff in Führung. Eine Flanke aus dem Halbfeld fand Philippe Bauer am zweiten Pfosten, der zum 0:1 einköpfte. Nur ein paar Minuten später fiel beinahe das zweite Tor für die Gäste. Zuerst scheiterte Max Amerdinger an Martin Müller, den anschließenden Eckball köpfte Niko Schröttle knapp daneben.

