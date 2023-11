Fußball

Wörnitzstein will Toptorjäger Kinzel im Verbund stoppen

Für die Wörnitzsteiner (im Bild in Rot: Mathias Färber) wird es entscheidend sein, Griesbeckerzells Torjäger Sebastian Kinzel zu stoppen.

Plus Fußball Bezirksliga: Der SVW muss in Griesbeckerzell einen starken Stürmer bändigen. Rains Zweite steht vor einem Sechs-Punkte-Spiel gegen Schlusslicht Glött.

Von Julian Pilz, Patrick Widinger

Die Fußball-Bezirksligisten TSV Rain II und SV Wörnitzstein-Berg treffen am Wochenende auf den Letzten bzw. Vorletzten der Liga: Rain empfängt am Sonntag um 14 Uhr den SSV Glött, Wörnitzstein gastiert gleichzeitig in Griesbeckerzell. Besonders für Rains zweite Mannschaft ist es ein wegweisendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg, aber auch beim SVW rechnet man mit einer schwierigen Aufgabe, denn Griesbeckerzell hat einen gefährlichen Mann im Angriff.

Der TSV Rain II musste sich beim Start der Rückrunde geschlagen geben. 0:3 verlor die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer gegen den FC Horgau. „Wir waren spielerisch ordentlich, aber drei individuelle Fehler haben gegen Horgau den Unterschied gemacht“, erklärt der Coach. Durch die Niederlage hat Rain weiter vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Zudem könnten die direkten Konkurrenten aus Holzkirchen und Griesbeckerzell noch am TSV vorbeiziehen. Daher ist das kommende Spiel gegen den SSV Glött besonders wichtig für den TSV Rain II.

