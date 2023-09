Handball

Erste Bezirksoberliga-Lektion für Bäumenheims Handballer

Die Bäumenheimer Handballer (in Schwarz, am Ball: Simon Lechner) müssen gegen Haunstetten feststellen, dass in der Bezirksoberliga ein anderer Wind weht.

Plus Die Aufsteiger müssen zum Saisonauftakt ein 23:28 gegen den TSV Haunstetten II einstecken. Doch die Mannschaft zeigt Moral – das stimmt den Trainer positiv.

Zum zweiten Mal nach der Saison 1999/2000 hat sich eine Bäumenheimer Herrenmannschaft für die höchste schwäbische Handballliga qualifiziert. Dass in der neuen Klasse ein anderer Handball gespielt wird als in der Bezirksliga, das bekamen die TSV-Handballer am Samstag vom TSV Haunstetten II aufgezeigt.

Vergangene Woche hat sich auch etwas im Trainerteam getan. Coach Tarek Tayeh bekommt nun Unterstützung von Udo Kasten. Der spielte vorige Saison noch als Kreisläufer, lief am Samstag aber als zweiter Torhüter auf, nachdem der etatmäßige Keeper Markus Liehr aktuell dem Fußball den Vorzug gibt. Dazu fielen auch noch die beiden Verletzten Lukas Hurle und Yannik Scherer aus, die erst fit werden müssen. In der Neudegger Sporthalle, dem „Ausweichquartier“ der TSV-Handballer, entwickelte sich in den ersten 15 Minuten ein relativ ausgeglichenes Spiel. Die klar favorisierten Gäste setzten die Bäumenheimer von Spielbeginn an mit ihrem variablen Angriffsspiel unter Druck. Die Gastgeber wirkten anfällig, wenn der Gegner über den Kreis spielte.

