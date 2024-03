VSC Donauwörth muss die Verbandsliga wieder verlassen

Die Donauwörther Tischtennisspielerinnen verlieren beim Post SV Augsburg 2:8. Damit steht der Abstieg bereits vor Saisonende fest.

Mit einer dem Ergebnis nach zu hoch ausgefallenen 2:8-Niederlage kehrten die VSC-Damen vom Spiel bei Post SV Augsburg heim. Damit haben sie bei noch einem ausstehenden Spiel keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga Südwest, da Mitkonkurrent Dillingen überraschend bei Bayern München gewinnen konnte.

Beide Doppel wurden im Entscheidungssatz verloren. Während Langner/Gritzner gegen Miller/Salwitschka eine 2:0-Satzführung aus der Hand gaben, glichen Olthues/Kampfinger zwar einen 0:2-Rückstand aus, um den Entscheidungssatz nach 7:3-Führung noch gegen die somit weiterhin ungeschlagene Paarung Richter/Ballis zu verlieren.

Olthues und Gritzner punkten für den VSC Donauwörth

Gegen eine der besten Spielerinnen der Liga, Sabine Richter, blieb Christine Kampfinger chancenlos, auch Petra Olthues konnte trotz ausgeglichenem Spiel gegen Nina Ballis eine 1:3-Niederlage nicht verhindern. Äußerst unglücklich mit Netz- und Kantenbällen in spielentscheidenden Situationen gegen sich musste sich Andrea Gritzner gegen Cornelia Miller in fünf Sätzen knapp geschlagen geben. Und nachdem auch Annette Langner gegen Katharina Selwitschka im Entscheidungssatz – dieser war chancenlos – unterlag, stand es bereits 6:0.

Völlig überraschend gelang dann Petra Olthues in überzeugender Manier gegen Richter der erste Punkt für ihr Team. Christine Kampfinger zwang Ballis nach hohem Rückstand in den vierten Satz, den sie dann doch verlor. Dagegen spielte Annette Langner gegen Miller ohne jedes Selbstvertrauen und hatte dieser nichts entgegenzusetzen. Richtig spannend verlief die letzte Partie zwischen Andrea Gritzner und Selwitschka. Alle Sätze waren hart umkämpft und am Ende belohnte sich Gritzner für ihren Kampfgeist und setzte sich knapp mit 12:10 im fünften Satz durch. (AZ)





