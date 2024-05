Auto gegen Baum: Junger Mann stirbt bei Tagmersheim

Auf der Kreisstraße zwischen Tagmersheim und Konstein passierte am 1. Mai ein schrecklicher Unfall. Der gibt einige Rätsel auf.

Auf schreckliche Weise ist am Maifeiertag nahe Tagmersheim ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 28-Jährige, der aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, krachte mit unvorstellbarer Wucht gegen einen Baum.

Wann genau sich das tödliche Geschehen auf der Kreisstraße zwischen Tagmersheim und Konstein am 1. Mai abspielte, ist nicht bekannt. Nach Auskunft von Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, gibt es keine Augenzeugen. Um kurz nach 12.20 Uhr entdeckten andere Verkehrsteilnehmer etwa einen Kilometer östlich von Tagmersheim das Wrack des Audi, das neben der Straße an einem Ahornbaum hing. Der Fahrer lag direkt neben dem Pkw.

Rettungsdienst und zwei Feuerwehren an der Unfallstelle bei Tagmersheim

Polizei, Notärztin. Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Tagmersheim und Monheim eilten zu der Unglücksstelle, jedoch, so erklärt Kreisbrandmeister Martin Auernhammer, der den Einsatz leitete: "Dem Opfer war nicht mehr zu helfen." Die Wucht des Aufpralls sei derart groß gewesen, dass der junge Mann auf der Stelle tot gewesen sein dürfte.

Unzählige Trümmerteile waren nach dem Unfall auf der Kreisstraße verstreut. Foto: Wolfgang Widemann

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben Dannemann zufolge diesen wahrscheinlichen Ablauf: Der Fahrer war von Tagmersheim her mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und stieß auf völlig gerader Strecke und trockener Fahrbahn frontal gegen den ersten von insgesamt neun Bäumen, die rechts der Kreisstraße in Reihe stehen. Eine Bremsspur war anschließend auf dem Asphalt nicht zu sehen. Der Wagen wurde an dem rund 40 Zentimeter starken Stamm regelrecht zerfetzt. Hinzu kommt: Der 28-Jährige war höchstwahrscheinlich nicht angegurtet gewesen.

Kreisstraße bei Tagmersheim war über mehrere Stunden gesperrt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und säuberte die Fahrbahn, auf der über eine Distanz von fast 100 Metern unzählige Trümmerteile verstreut waren. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Gutachter nahm den Ort des Geschehens in Augenschein.

Das Auto wurde beim Aufprall auf den Baum völlig zerfetzt. Foto: Wolfgang Widemann

Mit dem tödliche Unfall bei Tagmersheim setzte sich die schlimme Unfallserie der vergangenen Wochen im Donau-Ries-Kreis fort. Erst am vorigen Wochenende war ein Mann bei Oettingen gestorben.