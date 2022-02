Finanzierung steht: Tapfheim bekommt einen zweiten Bahnsteig

Gute Nachrichten für Zugfahrer, die oft den Bahnhof Tapfheim nutzen: Die Finanzierung für den zweiten Bahnsteig steht. Bald halten drei zusätzliche Züge am Tag.

Auf Initiative des Landtagsabgeordnetem Georg Winter ( Höchstädt) und mit Unterstützung seines Donauwörther Kollegen Wolfgang Fackler hat die CSU-Landtagsfraktion 700.000 Euro für einen zweiten Bahnsteig in Tapfheim genehmigt. Damit falle Winter ein schwerer Stein vom Herzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Denn es gehe nicht nur um einen zweiten barrierefreien Bahnsteig, sondern darum, dass die eingleisige Donautalbahn modernisiert und leistungsfähiger wird. Dazu sei ein weiterer Zugbegegnungspunkt zwischen Gundelfingen und Donauwörth im Interesse aller Pendler auf diesem Abschnitt dringend erforderlich.

Begegnungspunkt Tapfheim: Gesamtkosten betragen fünf Millionen Euro

Bereits 2007 hatte Winter dazu erstmals bei der Gemeinde Tapfheim vorgesprochen. 2013 habe er in Blindheim, mit Unterstützung der Gemeinde, einen neuen Zugbegegnungspunkt realisieren können. Damit erhielt der 20 Kilometer lange Abschnitt zwischen Höchstädt und Donauwörth die erste Verbesserung. Mit der Förderzusage für einen zweiten Bahnsteig in Tapfheim stehe das Finanzierungskonzept für einen weiteren Begegnungspunkt. Dieser setze sich aus mehreren Komponenten zusammen und erfordert einen Gesamtaufwand von rund fünf Millionen Euro.

Als Erstes wurde in Tapfheim ein Radweg parallel zur Bahnlinie, auf die gesamte Ortslänge, mit Bundesmitteln gebaut. Der zweite Schritt ist die aktuelle Planung für eine Fußgänger- und Radlerunterführung zur Querung der beiden Gleise im Bahnhofsbereich. Die Gemeinde habe sich, dank Bürgermeister Karl Malz, bereit erklärt, die Trägerschaft zu übernehmen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Um die Planung kümmere sich das Staatliche Bauamt Augsburg. Neben den Planungskosten werde auch der Bau mit Bayerischen Mitteln gefördert. Eine große Herausforderung für Winter sei es gewesen, die verkehrliche Aufgabenstellung durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft für die künftige höhenfreie Fußgängerquerung zu bekommen.

Tapheim bekommt einen zweiten Bahnsteig am Bahnhof

Im Januar 2020 hatte der damalige Verkehrsminister Hans Reichhart zugesagt, dass sein Haus die Federführung für den zweiten Bahnsteig übernimmt. Diese Zusage war gebunden an das Versprechen Winters, das Ministerium bei den Baukosten zu entlasten und die Finanzierung der Fußgängerunterführung aus anderen Töpfen zu organisieren. "Trotz der Sinnhaftigkeit der Maßnahme wäre es angesichts vieler anderer wichtiger Vorhaben seitens der Deutschen Bahn nicht möglich gewesen, hierfür eine Zusage zu bekommen", so Winter. Deshalb habe er sich bemüht, dass Fünf-Millionen-Projekt in verschiedene Abschnitte, wie Radweg entlang der Bahnlinie, Fußgänger- und Radlerunterführung und den zweiten Bahnsteig zu unterteilen, wobei jedes Einzelprodukt mehrere Finanziers hat.

Von dieser großen Investition profitierten alle Bahnnutzer von Gundelfingen, Lauingen, Dillingen, Höchstädt, Blindheim, Schwenningen einschließlich Tapfheim. Damit entfalte die Maßnahme eine große Breitenwirkung und ist eine nachhaltige Investition in die Bahninfrastruktur. Allein in der Zeit von 2017 bis 2023 gibt es laut Winter eine Angebotserweiterung von zunächst 39 Zugpaaren auf 48 Züge an Schultagen.

Drei zusätzliche Züge halen am Tag am Bahnhof Tapfheim

Dieses "Mehr" an Zügen brauche auf der eingleisigen Strecke zusätzliche Zugbegegnungsmöglichkeiten und biete damit die Möglichkeit, Verspätungen aufzufangen und mehr Fahrplanstabilität zu erreichen. Verspätungen, die sich aus dem Knotenpunkt Donauwörth ergeben, können ebenfalls besser aufgefangen werden. Darüber hinaus wird die Strecke häufig für Umleitungen der ICE bei Störungen zwischen Günzburg-Augsburg sowie Donauwörth-Augsburg benötigt. Der neue Bahnsteig beschere den Tapfheimern bereits ab Realisierung drei zusätzliche Zughalten am Tag. (AZ)