Razzia wegen Impfbetrugs: Polizei beschlagnahmt Impfpässe, Handys und Drogen

Plus Die Polizei zieht nach der Impfskandal-Razzia Bilanz. Die Beamten wurden an vielen Orten fündig. Einige Verdächtige gestanden lieber, als sich Blut abnehmen zu lassen.

Er hat über Monate viele Menschen zu Spezialsprechstunden empfangen, bei denen Illegales passierte. Vor allem an Freitagabenden kamen Frauen und Männer aus ganz Bayern und weit darüber hinaus nach Wemding in die Praxis eines Hausarztes. Sie besuchten den Arzt, um eine Corona-Impfung bescheinigt zu bekommen. Es gilt mittlerweile als sicher, dass diese Patientinnen und Patienten, die wohl eher als Kundinnen und Kunden bezeichnet werden können, von dem Mediziner ihre Nachweise erhielten, obwohl dieser gar keine Spritzen setzte. Weil sich diese Leute damit strafbar machten, startete die Kripo Dillingen mithilfe zahlreicher anderer Dienststellen eine überregionale Durchsuchungsaktion. Auch im Donau-Ries-Kreis gab es solche "Hausbesuche".