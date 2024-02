Wemding

vor 17 Min.

Kreischorkonzert in Wemding macht glücklich

Plus Unterschiedliche Chöre aus dem nordschwäbischen Raum zeigen, wie viel Freude und Fröhlichkeit in Liedern stecken können. Wer alles dabei war.

Von Ulrike Hampp-Weigand

„Drückt's dich wo, sing dich froh“, sagt der Volksmund. Und wie recht er damit hat, hat der Kreischor-Verband Nordschwaben in seinem Konzert „Musikalische Vielfalt Europas“ am Sonntag in der Stadthalle Wemding bewiesen. Fünf Chorformationen traten auf: Betrachtet man sie aber genauer, kommen sie aus zwei Kommunen – bei dem Verband, der 30 Vereine mit 41 Chören repräsentiert, nicht eben viel. Doch: Die teilnehmenden Chöre boten einen sehr abwechslungsreichen und unterhaltsamen, fein abgestimmten Querschnitt der unterschiedlichen Chöre im nordschwäbischen Raum, der ja interessanterweise von Burgheim (Landkreis Neuburg/ Schrobenhausen) über Oberndorf bis weit ins Ries reicht.

Das turnusgemäß alle zwei Jahre abgehaltene Benefizkonzert – Corona geschuldet betrug der Abstand zum letzten Chorkonzert in Monheim vier Jahre - wurde in diesem Jahr von Chören aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries bestritten: dem Wemdinger Frauenchor DonnaCanta (Leitung Beate Klein), dem gemischte Chor Vera Musica aus dem Wemdinger Ortsteil Amerbach (Leitung Bettina Zengler) und dem Frauen-, Männer- und gemeinsamen Chor aus dem Munninger Ortsteil Schwörsheim (Leitung Sabine Hertle und Franz Schindler).

