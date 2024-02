Freie Wähler

vor 32 Min.

Was macht Hubert Aiwanger da eigentlich im Internet?

Plus "Grunz" und "Lügenbolde", das sind Ausdrücke, die Hubert Aiwanger auf Twitter nutzt. Sein Auftreten ist für einen Vizeregierungschef mehr als ungewöhnlich. Ändern wird er es aber wohl nicht.

Von Christof Paulus

Hubert Aiwanger ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands – und zugleich einer der meistkritisierten. Er polarisiert, was zum einen an seinem Erfolg in den vergangenen Jahren liegt. Aber auch an seinem Auftreten: Besonders seine Äußerungen auf X (oder Twitter, wie das soziale Netzwerk lange hieß) geben Rätsel auf.

Denn nicht nur, dass Aiwanger dort regelmäßig mit Provokationen und Scharmützeln auffällt, die für einen Politiker seiner Kragenweite mindestens untypisch sind: Auch die Frage, was er auf X überhaupt erreichen will, stellt sich. Denn Aiwanger passt auf den ersten Blick gar nicht zu der Plattform: Sie gilt als Blase, geprägt von Linken, Liberalen und Progressiven, deutlich kleiner als Facebook oder Instagram und beliebt vor allem im Medien- und Politikbetrieb. Zu letzterem zählt Aiwanger zwar selbst auch, doch sein Publikum und seine Wähler sieht er vor allem außerhalb dieser Gruppe. "Normal" ist ein Wort, das er gerne benutzt, "genau in der Mitte" sei er, "der Mensch im Mittelpunkt" ist sein politischer Grundsatz – man tritt ihm wohl nicht zu nahe, wenn man sagt: Aiwanger will der Vertreter des kleinen Mannes sein.

