Aichach-Friedberg

10:36 Uhr

Unwetter überflutet Keller und sorgt für Stromausfälle

Auch in Aichach-Friedberg tobte am Montag das Gewitter.

Plus Das Gewitter am Montag sorgte für viele Feuerwehreinsätze in Aichach-Friedberg. In Aindling liefen Keller voll, in Mering waren Straßen überflutet.

Von Katja Neitemeier, Phlipp Schröders und Marlene Volkmann

Am Montagabend wütete ein heftiges Gewitter über dem Landkreis Aichach-Friedberg. Es verursachte zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

