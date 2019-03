vor 21 Min.

Am Sonntag wird Kissings neuer Bürgermeister gewählt

Katrin Müllegger-Steiger, Ronald Kraus und Reinhard Gürtner treten bei der Bürgermeisterwahl an. Das sind die drei Kandidaten und so läuft die Wahl ab.

Von Philipp Schröders

Manfred Wolf hat während seiner Amtszeit oft betont, dass er Kissinger durch und durch ist. Zum Beweis verwies er manchmal auf seinen Personalausweis. Als Geburtsort wird in dem Dokument Kissing aufgeführt. Nun sind die Kissinger am Sonntag, 24. März, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Von den drei Kandidaten ist keiner in der Gemeinde geboren worden. Vielmehr sind alle erst als Erwachsene nach Kissing gezogen.

Katrin Müllegger-Steiger tritt in Kissing für die Grünen an

Die 41-jährige Realschullehrerin und Mutter von drei Kindern ist in Friedberg geboren und lebt seit zwölf Jahren in Kissing. Seit 2004 gehört sie dem Kreistag an, seit 2010 dem Gemeinderat, derzeit als dritte Bürgermeisterin. Sie verspricht mehr Miteinander und mehr Bürgerbeteiligung bei wichtigen Themen wie Entwicklung des Altortes. Die Grünen-Politikerin will der Gemeinde ein ökologisches Profil geben und kämpft gegen eine vierspurige Osttangente.

Katrin Müllegger-Steiger setzt auf Bürgerbeteiligung

Reinhard Gürtner ist der Kandidat für Kissings CSU

Der 51-Jährige kam als Berufssoldat und für die Deutsche Post viel herum, bevor er in Kissing Wurzeln schlug. Seit 16 Jahren lebt der gebürtige Beilngrieser nun mit seiner Familie in der Gemeinde, er sitzt seit elf Jahren für die CSU im Gemeinderat und seit fünf Jahren im Kreistag. Wichtige Themen sind für ihn ein Baulandmodell für Einheimische, sozialer Wohnungsbau, die innerörtliche Hochwasserfreilegung an der Paar und der Bau der Kissinger Ortsumgehung, ein Teil der Osttangente. Zudem will er die Digitalisierung in der Gemeinde vorantreiben.

Gürtner will Kissing für die Zukunft wappnen

Ronald Kraus geht für die SPD ins Rennen

Der gebürtige Leipziger hält einen Rekord unter den drei Kandidaten: Er wohnt am längsten von allen in Kissing, nämlich seit 1992. Vor der Wende flüchtete er über Ungarn nach Westdeutschland. Er engagiert sich beim Verein Regenbogen, beim Förderverein Bayerischer Hiasl und bei der SPD. Der 56-Jährige ist Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Mitglied des Kreistags. Wichtig sind ihm neue Konzepte für bezahlbaren Wohnraum, die Entwicklung des Altortes, die Erweiterung der Kindertagesstätten und der Bau der Ortsumgehung.

Kraus will Kissing mit den Bürgern voranbringen

Mit der Wahl steht die Gemeinde vor einer wichtigen Weichenstellung. Über 22 Jahre lenkte Manfred Wolf als Bürgermeister die Geschicke der Kommune. Nach seinem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen steht nun der Wechsel bevor. Am Sonntag sind die 13 Wahllokale ab 8 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr können die Kissinger ihre Stimmen abgeben. In der Gemeinde sind bis Freitag 1379 Briefwahlunterlagen angefordert beziehungsweise ausgestellt worden. Wie der geschäftsleitendende Beamte Hubert Geiger erklärt, soll am Sonntagabend um 20 Uhr der Wahlausschuss das Ergebnis überprüfen und bestätigen. „Dann wird es offiziell.“ Zuvor werden aber bereits vorläufige Ergebnisse veröffentlicht.

Ein Kandidat ist dann zum Bürgermeister gewählt, wenn er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen für sich verbuchen kann. Sollte keiner diese Hürde überwinden, kommt es zwei Wochen später am Sonntag, 7. April, zwischen den zwei Bewerbern mit dem besten Ergebnis zur Stichwahl. Wer sich an diesem Sonntag über den Verlauf der Wahl informieren will, hat dazu ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Kissinger Rathauses die Möglichkeit. Dort werden die Zahlen präsentiert. Zudem werden sie auf der Internetseite der Gemeinde unter www.kissing.de veröffentlicht. Im Internetauftritt unserer Zeitung gibt es unter www.friedberger-allgemeine.de/Friedberg am Wahlabend aktuelle Berichte und Videos.

