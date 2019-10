Aus für Sprungturm-Pläne am Friedberger See

Plus Die Idee der Jungen Unionscheitert an juristischen Details. Dennoch muss Friedberg Geld in die Hand nehmen, um Haftungsrisiken auszuschließen.

Pfandringe für das Leergut und möglicherweise Schließfächer zur Aufbewahrung von Wertsachen – das ist alles, was vom Konzept der Jungen Union (JU) für den Friedberger See übrig geblieben ist. Die CSU-Fraktion hatte die Vorstellungen des Parteinachwuchses im vergangenen November in den Stadtrat eingebracht. Doch die rechtliche und technische Prüfung ergab, dass sich der Kernpunkt, nämlich der Bau eines Sprungturms, nicht ohne größeren finanziellen und organisatorischen Aufwand verwirklichen lässt.

Während der vergangenen Freiluftsaison kochte nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs eine Diskussion über die juristischen Risiken hoch, die einer Kommune aus dem Betrieb eines Badegeländes entstehen können. Bei einem Unfall können Städte und Gemeinde womöglich haftbar sein, wenn die Anlage den Charakter eines „Naturbades“ erfüllt sind.

Ist der Friedberger See schon ein „Naturbad?“

Dazu gehört, dass es einen geregelten Zugang, einen räumlich klar begrenzten Bereich, eine zum Baden geeignete Wasserfläche sowie bädertypische Anlage wie Umkleiden, Duschen, Stege und Rutschen gibt. In diesem Fall ist auch eine Badeaufsicht erforderlich, um Schadensersatzansprüchen und Strafverfahren zu entgegen. Anders bei einer „Badestelle“ ohne derartige Infrastruktur, wie sie etwa die Afraseen darstellen: Dort gelten nur die allgemeinen Regeln der Verkehrssicherungspflicht.

Wie Baureferent Carlo Haupt erläuterte, bewegt sich die Stadt mit dem Friedberger See bereits jetzt in einem Graubereich. Die Voraussetzungen für ein „Naturbad“ sind bis auf den reglementierten Zugang erfüllt. „Die Installation eines Sprungturmes würde zweifelsfrei den Status eines Naturbades bedeuten und somit eine Badeaufsicht nach sich ziehen“, so Haupt.

Andere Kommunen entfernen Stege und Badeinseln

Er wies darauf hin, dass viele Städte und Gemeinden inzwischen ihre Stege und Badeinseln bereits entfernt hätten, um der Haftung bei Unfällen zu entgehen. „Je mehr ein Gewässer den Charakter eines Freibads hat, umso größer wird die Notwendigkeit einer Aufsicht“, fasste Bürgermeister Roland Eichmann zusammen.

„Die Geschädigten versuchen meist, jemanden verantwortlich zu machen“, warnte Kommunalreferent Wolfgang Basch. Wenn die Stadt keine Aufsicht für den Friedberger See stellen wolle, komme sie um ein Sicherungskonzept nicht herum.

Dieses Konzept untersucht das Freizeitgelände auf mögliche Gefahren und gibt Hinweise zur Risikominimierung. Dazu wird neben einem Juristen auch ein Techniker gebraucht. „Das wird nicht ganz billig“, sagte Bürgermeister Eichmann.

Sechsstelliger Betrag für einen Sprungturm am Friedberger See

Auch für den Sprungturm käme neben den Kosten für die Aufsicht eine erhebliche Investition auf die Stadt zu: „Einen Sprungturm von der Stange gibt es nicht“, berichtete der Baureferent. Ein vergleichbarer Turm in Utting am Ammersee wurde nach Haupts Darstellung von einem Ingenieurbüro geplant und von einem Zimmereibetrieb gebaut. Die Kosten beliefen sich schon im Jahr 2001 auf ca. 110000 Euro.

Der Uttinger Sprungturm hat schon vor Jahren 110 000 Euro gekostet. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Auch den mobilen Schließfachboxen und den Tiefenmesslatten in den flacheren Uferbereichen stand die Stadtverwaltung skeptisch gegenüber. Letztere vermittelten nach Angaben der Wasserwacht ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Die Möglichkeit von Schließfächern soll auf Drängen der CSU nun zumindest noch einmal genauer geprüft werden.

„Wir wollen uns nicht auf juristisches Glatteis begeben“, sagte Simone Losinger (CSU), die als Jugendpflegerin des Stadtrats das JU-Konzept in die Diskussion mit eingebracht hatte. Sie erinnerte daran, dass die Idee für den Sprungturm in den Jugendforen entstanden sei. Dennoch könne man die Begründung der Verwaltung nachvollziehen.

Friedberger Grüne: Der See soll frei zugänglich sein

Der See solle weiter frei zugänglich sein. Für Claudia Eser-Schuberth (Grüne) ist es wichtig, dass der See weiter entwickelt und dabei so erhalten wird, wie er ist.

Die Junge Union rückt darum ebenfalls von der Forderung nach einem Sprungturm ab. „Ein öffentlicher und kostenloser Zugang zum Friedberger See hat weiterhin oberste Priorität“, so der JU-Ortsvorsitzende Lars Wegmann. Der See soll wie bisher Nutzern jeder Altersgruppe offen stehen. Bei den Pfandringen, die zu einer bewussteren und ökologischeren Nutzung des Sees beitragen sollen, freue man sich jedoch auf eine schnelle Umsetzung.

JU Friedberg hält an Forderung nach Schließfächern fest

Auch an den mobilen Schließfachboxen will die JU festhalten. Diese soll ähnlich dem System an den Bahnhöfen ausgestattet werden. Das bedeutet eine temporäre Nutzung mit Code und Pfand. Die nachhaltige Schließfachbox könne nicht nur am Friedberger See eingesetzt werden, sondern zudem auch variabel bei anderen städtischen Veranstaltungen, wie etwa dem Altstadtfest, dem Volksfest oder eventuell der Landesausstellung im nächsten Jahr, schlägt JU-Chef Wegmann vor.

