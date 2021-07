Dasing

vor 33 Min.

Dasings "rasende Omi" radelt allen davon

Sie sind die Sieger in der Einzelwertung im Stadtradeln und fuhren miteinander über 4300 Kilometer von links: Georg Treffler, Waltraud May und Hans Treffler.

Plus Waltraud Mayr holt mit ihren 82 Jahren den Sieg beim Stadtradeln in Dasing. Insgesamt waren über 270 Teilnehmer am Start.

Von Sabine Roth

Waltraud Mayr aus Dasing war der gefeierte Star auf der Gemeindewiese vor dem Rathaus. Die 82-Jährige jubelte so laut, dass es fast das ganze Dorf gehört hat. Sie ist nämlich die Siegerin in der Einzelwertung und hat beim Stadtradeln die meisten Kilometer zusammengebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen