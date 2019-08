15:45 Uhr

E-Bikes boomen – und die Unfallzahlen steigen

Plus Dieses Jahr sind im Bereich der Polizei Friedberg bereits zwei Radfahrer tödlich verunglückt. Die Ursache liegt oft bei den Fahrern selbst. Die Verkehrswacht bietet daher nun einen Kurs an.

Von Monika Uhlemair

Vor Kurzem stürzte ein 55-Jähriger mit seinem E-Bike in Wulfertshausen. Er war ohne Helm unterwegs und erlag noch an der Unfallstelle seinen Kopfverletzungen. Im Juni missachtete ein 71-jähriger E-Bike-Fahrer die Vorfahrt am Chippenham-Ring und starb nach einer Kollision mit einem Pkw. Alexander Wagenpfeil, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg, berichtet, dass es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Friedberg 2018 insgesamt 2026 Verkehrsunfälle gab, davon sechs Unfälle mit E-Bikes.

Sechs verunglückte E-Biker in und um Friedberg 2019 ereigneten sich bislang rund 1250 Verkehrsunfälle, davon sechs Unfälle mit E-Bikes. Die Unfallzahl von 2018 wurde in diesem Jahr also bereits im August erreicht. 2018 gab es im Bereich der Polizei Friedberg keine Toten unter den E-Bike-Fahrern. Die meisten Unfälle sind, wie aus der Polizeistatistik hervorgeht, auf das Fehlverhalten der Radfahrer zurückzuführen. Etwa die Hälfte der selbst verschuldeten Unfälle sind Stürze der Radler, an denen sonst niemand beteiligt ist. Das sind Fahrfehler wie die Fahrt gegen einen Randstein. Ältere Menschen verunglücken öfter Einen weiteren Teil machen Unfälle mit anderen Beteiligten aus, die die E-Bike-Fahrer selbst verursachen wie beispielsweise Missachtung der Vorfahrt oder auch Alkoholeinfluss. Bei den meisten selbst verschuldeten Unfällen waren die E-Biker zwischen 63 und 86 Jahre alt. Die Sturzverletzungen sind dabei bei älteren Radfahrern schwerer als bei jüngeren. Dass die Verkaufszahlen von E-Bikes (Fachbegriff: Pedelec) steigen, bestätigt Werner Pfundmeir vom gleichnamigen Radgeschäft in Friedberg. Während aber vor einigen Jahren die Hauptkundschaft noch aus älteren Personen bestand, sei aktuell die Nachfrage von Jüngeren besonders hoch. 20-Jährige steigen um auf ein E-Mountainbike und 30- bis 45-Jährige kombinieren das E-Bike oft mit einem Fahrradanhänger für die Kinder und verzichten im Gegenzug auf einen Zweitwagen. Hohe Nachfrage im Radlhaus Kissing Jo Hackl vom Radlhaus Kissing sieht den Trend zum E-Bike auch im Zusammenhang mit einem gestiegenen Umweltbewusstsein. Viele fahren inzwischen lieber mit dem E-Bike zu ihrem Arbeitsplatz anstatt mit dem Auto. Fahrradtouren mit dem E-Bike werden immer beliebter und ersetzen teilweise den Urlaubsflug. „Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren weiter steigen“, vermutet Werner Pfundmeir. Nach der Einschätzung beider Radexperten hängen die gestiegenen Unfallzahlen mit E-Bikes vor allem damit zusammen, dass es mehr Leute gibt, die ein E-Bike nutzen und mit diesem E-Bike auch weit mehr Kilometer fahren als mit einem herkömmlichen Fahrrad. Das E-Bike an sich berge kaum mehr Unfallpotential als ein herkömmliches Fahrrad. Hackl betont aber auch: „Das Fahren mit einem E-Bike muss man genauso lernen wie das Fahren mit einem Auto.“ Verkehrswacht Aichach-Friedberg bietet einen Kurs Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, sagt: „Uns machen die aktuellen Unfälle sehr betroffen. Gerade ältere Fahrer sollten unbedingt einen Kurs absolvieren. Deshalb bieten wir ganz aktuell einen E-Bike-Kurs an.“ Der kostenlose Kurs wird für alle Interessierten (nicht nur Senioren) von der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg am Dienstag, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in Friedberg auf dem Übungsgelände der Jugendverkehrsschule in der Wiffertshauser Straße angeboten. Man kann sowohl ein eigenes E-Bike mitbringen als auch ein Rad vor Ort ausprobieren (siehe Infokasten). Was alle befragten Experten allerdings für absolut wichtig halten, das ist das Aufsetzen eines Fahrradhelms. „Der Helm gehört zum Fahrradfahren einfach dazu. Es ist ja auch mein Kopf, den nicht verlieren will“, betont Fahrradhändler Jo Hackl. Das Aufsetzen eines Helms sei nur Gewohnheitssache – und das sollte man sich schnell angewöhnen. Was der Friedberger Fahrradhändler Pfundmeir rät Sein Friedberger Kollege Werner Pfundmeir rät dazu, beim Helmkauf auch einen neuartigen Helm-Airbag auszuprobieren, der möglicherweise die Gefahren bei einem Sturz noch besser abmildern kann. Insgesamt sei die Akzeptanz des Fahrradhelms bereits sehr gestiegen, so Pfundmeir. Gute Beratung beim Kauf eines E-Bikes ist unabdingbar. In beiden Fahrradgeschäften wird genau abgefragt, für welchen Zweck der Kunde sein E-Bike benutzen will und welche Erfahrungen er bereits hat. Der Kunde sollte Zeit mitbringen, um mehrere Modelle zu testen. Wichtig ist Jo Hackl , dass er dem Kunden gerade für den Anfang Tipps für den richtigen Umgang mitgibt. Er rät Personen mit weniger Erfahrung zu vorsichtigem Umgang und gezieltem Üben auf einfachen Strecken. Für wichtig hält er, die elektrische Unterstützung beim E-Bike in kritischen Situationen auszuschalten, um besser reagieren zu können. So fahren Sie sicher mit dem E-Bike: Testen Sie ausgiebig das Fahren, Bremsen und die Technik auf privaten Flächen, bevor Sie mit dem E-Bike auf öffentlichen Straßen fahren.



Beachten Sie die jeweilige Witterung. Fahren Sie umsichtig und vorausschauend, auch weil andere Verkehrsteilnehmer Ihre Fahrgeschwindigkeit falsch einschätzen können.



Tragen Sie immer einen Fahrradhelm (auch wenn dieser für E-Bikes gesetzlich nicht verpflichtend ist). Er kann Verletzungsfolgen reduzieren. Achten Sie auch auf eine gute Sichtbarkeit, beispielsweise durch das Tragen von Warnwesten.



Halten Sie Ihr E-Bike in einem einwandfreien technischen Zustand (Besonders: Bremsen, Beleuchtung, Reifen).



Nutzen Sie das Angebot der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg und melden Sie sich für den kostenlosen E-Bike-Kurs am 8. Oktober 2019 von 14 bis 16 Uhr an unter info@kreisverkehrswacht-aichach-friedberg.de. Sollten Sie an diesem Tag keine Zeit haben, sich aber dennoch für einen Kurs interessieren, so melden Sie sich ebenfalls unter der E-Mail-Adresse. Bei entsprechender Nachfrage werden weitere Kurse angeboten. Lesen Sie dazu unseren Bericht Mann (55) stürzt in Wulfertshausen mit E-Bike und stirbt

