Freie Wähler wollen Mandate ausbauen

Erich Nagl führt die Gruppierung weiter. Er hofft auf mehr Sitze im Kreistag und Chefsessel im Rathaus

Die Freien Wähler im Landkreis Aichach-Friedberg haben ihren Vorsitzenden Erich Nagl im Amt bestätigt. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde auch Michael Kreitmayr aus Aichach-Edenried als Stellvertreter bestätigt. Andreas Wiesner aus Dasing führt weiter als Schatzmeister die Kassenbücher. Als Schriftführerin wurde Susanne Kanzler aus Dasing gewählt, die Franziska Hochmair aufgrund deren Wegzugs aus dem Landkreis auf dieser Position beerbt. Als Beisitzer fungieren Kreisrätin Dr. Renate Magoley und ihre Kreistagskollegen Helmut Lenz, Peter Erhard, Johannes Hatzold, Marc Sturm, Rudi Fuchs sowie Aindlings Bürgermeisterkandidat Bernd Aichele. Bereits seit rund neun Jahren führt der Dasinger Bürgermeister Erich Nagl als Kreisvorsitzender den Kreisverband und die Kreisvereinigung der Freien Wähler (FW) Aichach-Friedberg. Unter seiner Ägide haben die Freien Wähler ihre Kreistagsmandate bei der Kommunalwahl 2014 auf fünf Personen aufstocken können. Mittlerweile sind sie gar zu siebt, nachdem Marc Sturm und Rudi Fuchs die Fraktion gewechselt haben.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung war die Kommunalwahl im März 2020 natürlich bestimmendes Thema. Die Freien Wähler rund um ihren Fraktionsvorsitzenden Helmut Lenz setzen sich als Ziel, noch mehr Sitze im Kreistag zu erringen. „An uns führt kein Weg im März vorbei“, so Nagl und weiter: „Wir haben im Landkreis Aichach-Friedberg ein wahnsinnig großes Potenzial an parteifreiem politischen Denken. Daraus wollen wir noch mehr machen!“ Auch weitere Chefsessel in den Rathäusern sollen künftig von Freien Wählern besetzt werden.

Sorgenfalten bereiten dem FW-Chef die Kreiskliniken. Der Jahresabschluss für 2018 liegt noch nicht vor, und auch im Jahr 2019 wird wieder mit einem hohen Fehlbetrag in bis zu zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. Hoffnung liege in der Differenzierung der Kompetenzzentren zwischen Friedberg und Aichach. Sollte dies jedoch keine Wirkung zeigen, müsse bereits heute über Möglichkeiten nachgedacht werden, wie das erklärte Ziel, beide Häuser in kommunaler Hand zu halten, erreicht werden kann. (FA)

