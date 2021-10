Friedberg

18:15 Uhr

Friedberg lässt es an Silvester weiter krachen

Plus Stadtrat diskutiert über ein Feuerwerksverbot für die Innenstadt. Welche Gründe aus Sicht der Initiatorin Petra Gerber dafür sprechen, und warum eine Mehrheit das ablehnt.

Von Thomas Goßner

Wie gefährlich ist die Silvesternacht in Friedberg? Gerade an der Stadtmauer, wo viele den Jahreswechsel mit Blick auf Augsburg feiern, werde mit Böllern kreuz und quer drauflosgefeuert, selbst auf vorbeifahrende Busse, hat Stadträtin Petra Gerber beobachtet. "Ich will nicht warten, bis etwas passiert", begründete sie ihren Antrag, das Feuerwerk künftig in der Innenstadt zu verbieten.

