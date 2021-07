Kreis Aichach-Friedberg

09:13 Uhr

Heu- und Strohlager brennt bei Hausen völlig aus

Völlig niedergebrannt ist am Sonntagmorgen ein Heu- und Strohstadel in Hausen. Wieder rücken die Feuerwehren aus dem südlichen Landkreis an.

Von Eva Weizenegger

Dieses Wochenende kommen die Feuerwehren aus dem südlichen Landkreis Aichach-Friedberg nicht zur Ruhe. Gerade erst haben sie den Großeinsatz bei einem Wohnhausbrand in Mering hinter sich, da werden sie nur einen Tag später, am Sonntagmorgen wieder gegen 4.10 Uhr, zum nächsten Großbrand gerufen. Das Heu-, Stroh- und Futterlager eines Ziegenhofs bei Hausen ging vollkommen in Flammen auf. Die Feuerwehren aus Hausen, Steindorf, Merching, Steinach, Schmiechen und Mering waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude zu verhindern. Ein Heu-und Strohlager brannte bei Hausen völlig aus. Foto: Feuerwehr Mering Foto: Eva Weizenegger Die Brandermittler der Kriminalpolizei Augsburg waren ebenfalls vor Ort. Noch steht die Brandursache nicht fest. Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein Bewohner aus Hausen, dass die Hofstelle lichterloh brennt. Er verständigte die beiden Besitzer Emanuel Hermann und Maximilian Jahn, die beide dort ihre Bio-Ziegenmilchbetriebe bewirtschaften,l sowie die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehren rückten sofort an, mussten jedoch erst Versorgungsleitungen nach Hausen und Steindorf legen, um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Vollkommen niedergebrannt ist am Sonntagmorgen, 11. Juli 2021, das Heulager eines Ziegenstalls nahe Hausen bei Steindorf. Die Feuerwehren aus Mering, Merching, Schmiechen, Steinach, Hausen und Steindorf waren kurz nach 4 Uhr am Brandherd und sicherten das Übergreifen der Flammen auf den nördlichen Ziegenstall. In der Lagerhalle verbrannten ein Fendt-Traktor und ein 3er-BMW. Ein an der Halle abgestellter Muldenkipper wurde ebenfalls schwer beschädigt. Mit einem Bagger wurden nach Inspektion der Brandstelle durch Ermittler der Polizei die Heuballen verteilt, um restliche Glutnester zu löschen. Foto: Bernhard Weizenegger Den Ziegen im Stall bei Hausen geht es gut Durch ihren Einsatz konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Stallungen übergriff. "Die Ziegen sind", so die Auskunft der beiden Landwirte, "wohlauf". Nicht mehr zu retten war das Futter, das für die Ziegen dort gelagert wurde. Die komplette Bio-Heuernte ist dahin. Auch das Biostroh, das zur Einstreu verwendet wird, ist vernichtet. Hinzu das spezielle Kraftfutter für die Ziegen. "Gottseidank füttern wir derzeit mit Kleegras, aber wie es weiter geht, ich weiß noch nicht", ist Maximilian Jahn noch unter Schock. Auch Emanuel Hermann sagt: "Es wird schwer sein, schnell Bio-Heu und Stroh zu bekommen." Zudem verbrannte ein Schlepper sowie ein Auto und ein Muldenkipper. Der Schaden wir weit über 300.000 Euro geschätzt. Lesen Sie dazu auch Mering Plus Wohnhausbrand mit zwei Toten: So lief der Einsatz in Mering

