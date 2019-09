vor 58 Min.

Mercedes gerät in Garage in Brand: 25.000 Euro Schaden

25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Fahrzeug-Brand in Merching am Sonntag. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Ein Auto ging am Sonntag in Merching in Flammen auf, meldet die Polizei Friedberg. Die Löschung war nicht einfach für die Feuerwehr.

Von Ute Krogull

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr wurde der Brand eines Pkw in einer Garage in Merching gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Merching und Mering waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Zum vollständigen Löschen des Brandes musste das Fahrzeug aus der Garage gezogen werden. Insgesamt entstand Sachschaden von 25.000 Euro, teilt die Polizei Friedberg mit. Ursächlich für den Brand an dem Mercedes dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

