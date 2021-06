Merching

Besatzung von Segelboot in Not: Großeinsatz am Mandichosee

Auf dem Mandichosee in Merching sind häufig Segler unterwegs. Bei einem Unwetter ist eine Besatzung in Not geraten.

Plus Mehrere Einsatzkräfte sind am Dienstagnachmittag zum Mandichosee in Merching ausgerückt. Sie mussten der Besatzung eines Segelbootes helfen. Auch andernorts wütet das Unwetter.

Am Dienstagnachmittag mussten mehrere Wasserrettungseinheiten zum Mandichosee in Merching ausrücken. Die Integrierte Leitstelle in Augsburg alarmierte um 16.40 Uhr die Wasserwacht, die DLRG und die Feuerwehr Merching. Während des heftigen Gewittersturms, der zu diesem Zeitpunkt mit Windgeschwindigkeiten von über 65 Kilometern pro Stunde über dem See tobte, war die zweiköpfige Besatzung eines Segelbootes in Not geraten.

