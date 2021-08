Darauf soll es beim Träger für Merings neue Kita ankommen

Plus Eine siebengruppige Kindertagesstätte plant der Markt Mering am Mühlanger. Der Architekt stammt trotz europaweiter Ausschreibung aus Augsburg.

Eines der größten Bauprojekte der kommenden Jahre wird für den Markt Mering seine neue Kita am Mühlanger werden. Wie berichtet, musste die Kommune dafür europaweit die Architektenleistungen ausschreiben. Im Ergebnis geht der Auftrag nun dennoch an ein Büro aus Augsburg. "Tatsächlich hatte keiner der Bewerber seinen Sitz weiter weg als München", sagt Merings Bürgermeister Florian Mayer.