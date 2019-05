12:34 Uhr

Nach Unfall bei Dasing verschwinden zwei der Beteiligten

Die Polizei sucht nach einem Auffahrunfall am Kreisverkehr Unfallbeteiligte und Zeugen.

Wie aus dem Bericht der Inspektion hervorgeht, fuhr ein 19-Jähriger am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit seinem schwarzen Audi auf der B300 von Friedberg in Richtung Dasing. Kurz vor dem Kreisverkehr bremsten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge ab. Der junge Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf den unmittelbar vor ihm fahrenden auf. In der Folge wurde dieses Fahrzeug noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Zwar der gab der Unfallverursacher einem der beiden Unfallgeschädigten seine Personalien an, jedoch fuhren die beiden Unfallbeteiligten davon, während sich der Unfallverursacher um die Absicherung der Unfallstelle kümmerte Die beiden Unfallbeteiligten sowie Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1710 bei der Polizei zu melden.

Themen Folgen