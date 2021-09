Ried

12:58 Uhr

Ried bietet klassisches Landleben - mit einigen Extras

Am Ortsausgang von Ried an der Staatsstraße 2052 entsteht ein großes Baugebiet für Gewerbe und fürs Wohnen.

Plus Im aktuellen Baugebiet entstehen nicht nur Flächen für Einfamilienhäuser sondern auch für den Wohnungsbau.

Von Gönül Frey

Etwas abseits der Eisenbahnlinie München-Augsburg und der B2 als wichtigste Verkehrswege liegt die Gemeinde Ried mit ihren sechs Ortsteilen: Ried, Baindlkirch, Hörmannsberg, Eismannsberg, Zillenberg und Sirchenried. Das Wohnen ist hier im hügeligen Land zwischen Wäldern und Wiesen noch deutlich günstiger als in den beiden Bahn-Anliegergemeinden Kissing und Mering. In den kommenden Jahren will die Kommune in einem großen Baugebiet etliche Bauplätze schaffen, von denen zumindest ein Teil auch an Auswärtige vergeben werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen