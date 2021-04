Sommer der Absagen: Diese Großveranstaltungen fallen in Mering aus

Plus Wegen Corona werden in Mering mit der Operngala und der 1000-Jahr-Feier gleich zwei Großveranstaltungen verschoben. In Merching hat ein Verein ganz aufgegeben.

Corona hat den Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin fest im Griff. Besonders in Mering und in Merching waren in diesem Jahr große Veranstaltungen geplant, die aber nun definitiv abgesagt sind.

Die Kolpingkapelle wollte eigentlich im Juli auf dem Marktplatz in Mering wieder ihre große Operngala ausrichten. Seit 2011 findet die beliebte und aufwendig organisierte Veranstaltung in regelmäßigen Abständen statt. In diesem Jahr wird jedoch kein Sänger auf dem Marktplatz auftreten. Klaus-Dieter Ruf, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, bedauert das sehr. "Der Aufwand ist viel zu groß", sagt er. Die Kolpingkapelle könne die Veranstaltung unter den derzeitigen ungewissen Voraussetzungen finanziell und organisatorisch nicht schultern. Bei der letzten Auflage im Jahr 2017 hätten an beiden Abenden zusammen 1000 Zuschauer die Gala besucht. "Wenn pro Abend beispielsweise nur noch die Hälfte der Zuschauer zugelassen ist, dann können wir das nicht finanzieren", erklärt Ruf.

Operngala in Mering soll nun 2022 stattfinden

Die Operngala soll daher nun am 1. und 2. Juli kommenden Jahres stattfinden. "Kurz vor dem Friedberger Stadtfest. Damit wir dem nicht in die Quere kommen. Teilweise sind unsere Musiker auch dabei", sagt Ruf. Immerhin soll es am 9. und am 10. Juli dieses Jahres zwei Sommerserenaden im Lippgarten geben, damit Blasorchesterfans in Mering doch noch auf ihre Kosten kommen. "Das sind kleinere Veranstaltungen, die mit weniger Aufwand zu organisieren sind", sagt Ruf.

Ein großes Jubiläum wollte eigentlich ganz Mering feiern. Der Ort wird 1000 Jahre alt. Deshalb sollte es einen Lichterweg an vier Festtagen geben. Doch dieses Vorhaben ist schon länger auf den Herbst kommenden Jahres verschoben. Bürgermeister Florian Mayer hatte zuletzt noch gehofft, wenigstens den Festabend für geladene Gäste im November ausrichten zu können. Dazu erwartet er auch Ministerpräsident Markus Söder als Ehrengast. Wie Mayer mitteilt, ist dieser Termin aber auch hinfällig. Der Festabend soll nun voraussichtlich im Frühjahr 2022 stattfinden. Mit Söder rechnet der Bürgermeister aber weiterhin. "Von mir aus kann er auch als Bundeskanzler kommen", sagt Mayer und schmunzelt.

Zur 1000-Jahr-Feier sollte Mering leuchten. Die Festtage samt Lichterweg müssen jedoch wegen der Corona-Situation verschoben werden. Foto: Thomas Benseler Simulation

In diesem Jahr soll es nun immerhin kleinere Aktionen geben. "Wir wollen die Vorfreude auf die 1000-Jahr-Feier bei den Meringern aufrechterhalten", sagt der Bürgermeister. Dazu zählen die Vorstellung der Meringer Chronik, die derzeit fertiggestellt wird, sowie die Verleihung des Meringer Kunstpreises. Im Hinblick auf die richtige Präsentation plant Mayer einen Testlauf. Der Bürgermeister möchte mit der nächsten Bürgerversammlung Neuland betreten. Es soll zwar Publikum zugelassen werden, aber parallel dazu soll die Veranstaltung mithilfe eines professionellen Anbieters im Internet übertragen werden. "Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Weg bei der Vorstellung der Chronik und des Kunstpreises wäre", sagt Mayer.

Jubiläumsfeiern: In Merching müssen gleich zwei Vereine umplanen

Im Nachbarort Merching müssen gleich zwei Vereine im Hinblick auf außerordentliche Jubiläumsfeiern umplanen. Der Burschenverein wollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr sein 110-jähriges Bestehen groß feiern. Auch hierzu war Ministerpräsident Söder als Ehrengast erwartet worden. Zeitweise hatten die Burschen die Jubiläumsveranstaltung auf Mai dieses Jahres verschoben. Doch auch dieser Termin steht inzwischen nicht mehr. Vorsitzender Kevin Bernhard sagt: "Wir haben das Fest nun ganz abgesagt. Wir feiern dann unser 115- oder 120-Jähriges". Der Verein befürchte, dass sich im kommenden Jahr die Feste ballen. "Darum sehen wir keinen Sinn darin, das um ein Jahr zu verschieben."

Zuprosten im Festzelt - das wird es in Merching in diesem Jahr nicht geben. Foto: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Die Freiwillige Feuerwehr Merching hat ebenfalls ein großes Jubiläum. Sie besteht seit 125 Jahren. Das wollte der Verein eigentlich im Juni mit einem großen Fest über mehrere Tage feiern. Die Corona-Pandemie hat aber auch diese Pläne zunichtegemacht. "Von einer Verschiebung ins nächste Jahr sehen wir unter anderem deswegen ab, weil 2022 der Trachtenverein d´Paartaler bereits ein großes Gautrachtenfest plant. Vielleicht ist es uns aber möglich, kurzfristig im Laufe des heurigen Sommers oder Herbstes dieses Jubiläum im kleinen Rahmen nachzuholen - wie auch immer es die Pandemiesituation zulässt", heißt es bei der Feuerwehr.

