Strecke Augsburg-Ingolstadt: Züge fahren wieder regulär

Petra von Thienen kandidiert für die Grünen in Mering. Die 56-jährige Fraktionssprecherin will, dass die Konzepte fürs Zentrum endlich Wirklichkeit werden. Sollte sie die Wahl gewinnen, gibt sie ein Versprechen.

Dasing/Friedberg

Einbruchserie in Firmen aus Dasing und Friedberg

In drei Fällen versuchten Einbrecher in erfolglos, in Firmengebäude Beute zu machen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.