Viele Fragezeichen vor Kommunalwahl in Dasing

Plus Vor der Kommunalwahl gibt es in Dasing Wirbel im Gemeinderat, einen scheidenden Bürgermeister und eine Fraktion mit Auflösungserscheinungen.

Selbst Dasings Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler) mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Amt weiß im Moment nur eines: Er wird seinen Posten kommendes Jahr räumen. Alle anderen wichtigen Fragen vor der Kommunalwahl scheinen völlig offen. Sicher ist: Es herrscht angespannte Stimmung rund um den Gemeinderat. Zwei Dinge dürften allen Parteien Probleme bereiten.

Dasing: Alle Blicke schon in Richtung Kommunalwahl 2020

Nach dem Wechsel der Gemeinderäte Karin Liebler und Martin Menzinger von den Aktiven Bürgern zur CSU ist die Ungewissheit in Dasing vor der nahenden Kommunalwahl noch größer als ohnehin schon. Wie wir berichteten, hatten die beiden ihre Entscheidungen mit der fehlenden politischen Nähe zu ihrer ehemaligen Fraktion sowie persönlichen Unstimmigkeiten begründet.

Liebler streitet aber ab, dass ihr Wechsel mit der Wahl in Zusammenhang steht. Fortan ist die CSU mit neun Sitzen stärkste Fraktion im Gemeinderat, die Aktiven Bürger stellen nur noch drei Mitglieder. Die Blicke richten sich unterdessen schon auf die Kommunalwahl 2020.

Wer wird nach Kommunalwahl neuer Bürgermeister in Dasing?

Bisher hat in Dasing noch keine politische Kraft einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt vorgestellt. Klar ist nur, dass Nagl nicht mehr antreten wird. Die Freien Wähler kümmern sich seinen Angaben zufolge nach der Sommerpause um die Angelegenheit. Die politische Situation sei nun insgesamt noch offener als ohnehin, meint Nagl. Ob die Aktiven Bürger überhaupt in der Form wieder kandidieren, halte er nach den jüngsten Vorgängen für unklar. Die personellen Wechsel der vergangenen Jahre hätten wohl Unruhe in die Gruppierung gebracht.

Nagl sagt, er könne zudem aktuell nicht einschätzen, wer für den wohl größten politischen Gegner, die CSU, ins Rennen geht. Nachdem lange der amtierende Dritte Bürgermeister Markus Waschka als wahrscheinlicher Kandidat galt, glaubt Nagl an dessen Kandidatur nicht mehr. Waschka führt einen eigenen Betrieb für Gartengestaltung und werde die beiden Aufgaben wohl nur schwer vereinen können, so Nagl. Waschka selbst hält sich eine Kandidatur allerdings offen: „Ich schließe das derzeit nicht aus, kommentiere aber auch keine möglichen Namen.“ Wohl im Oktober werde die CSU bei einer Nominierungsversammlung einen Kandidaten bestimmen.

Dasing: Waschka von CSU versteht Aufregung um Fraktionswechsel nicht

Ungewiss bleibt vorerst auch die Rolle der zur CSU gewechselten Liebler und Menzinger, die sich gleich in den Vorstand der Ortsgruppe wählen ließen. Bürgermeister Nagl hegt den Verdacht, dass die Schritte von Liebler und Menzinger mit der Wahl in einem Zusammenhang stehen könnten. Das dementiert Waschka von der CSU: „Ich schließe auch da nichts hinsichtlich der Kommunalwahl aus, aber das war sicher nicht der Grund für den Fraktionswechsel.“

Die Aufregung rund um die Umstände der Entscheidungen von Liebler und Menzinger versteht Waschka ohnehin nicht: „Frau Glas wurde meines Wissens nach von beiden per Mail informiert. Außerdem sind die Aktiven Bürger parteifrei, also können Mitglieder von anderen Parteien ihrer Fraktion trotzdem angehören.“ Glas hatte sich beschwert, nicht entpsrechend in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

Aktive Bürger in Dasing wollen weitermachen

Die Fraktionsvorsitzende der Aktiven Bürger widerspricht derweil dem Gerücht, ihre Gruppierung werde sich womöglich auflösen: „Das wurde gezielt von einer Person aus dem Gemeinderat heraus geschürt. Wenn es so losgeht, wird es ein aggressiver Wahlkampf.“ Die Aktiven Bürger werden sich laut Glas auch weiterhin für Umwelt, Soziales und andere große Themen in Dasing einsetzen.

Es gebe bisher allerdings weder genug Kandidaten für die Liste zur Kommunalwahl noch einen Bürgermeisterkandidaten. „Wir sind bemüht, junge Leute zu finden“, so Glas. Ob sie selbst nach 24 Jahren im Gemeinderat weitermacht, stehe ebenfalls nicht fest: „Ich sehe jetzt endlich Früchte meines Einsatzes für die Bauprojekte hier. Deshalb werde ich zumindest unterstützend weiter tätig sein und Prozesse begleiten. Ob ich aber einen Sitz im Gemeinderat anstrebe, kann ich noch nicht sagen.“

Ihr Fraktionskollege Ulrich Gail werde sich wieder zur wahl stellen, bei Ingrid Kohrmann wisse sie es noch nicht, erklärt Glas. Nach der Sommerpause soll es eine Liste mit mindestens 15 Kandidaten geben. Das nächste Vorbereitungstreffen dazu findet am 10. Juli statt.

Zieht die AfD bei Kommunalwahl in den Dasinger Gemeinderat ein?

Für Sorgenfalten sorgen zwei Entwicklungen bei den Parteien: Zum einen könnte es sein, dass die AfD 2020 erstmals in den Dasinger Gemeinderat einzieht. Stand jetzt werde es wohl eine Liste der rechtsgerichteten Partei geben, vermutet Bürgermeister Nagl. Darüber hinaus spüren alle Seiten, dass es immer schwieriger wird, engagierte Menschen für den Gemeinderat zu werben und langfristig zu binden. „Das geht allen Parteien in Dasing und anderswo so. Die Wahlperiode von sechs Jahren schreckt viele ab“, sagt Anne Glas. Das spüre sie auch nun bei dem Versuch, neue und vor allem junge Leute für ihre Fraktion für Wahlperiode ab 2020 zu gewinnen.