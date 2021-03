19:00 Uhr

Warten für den Schnelltest: Leser berichten von ihren Erfahrungen

Die Helfer an der Teststation in Mering können den Andrang teilweise kaum bewältigen.

Plus Schnelltest – der Name lässt eigentlich eine flotte Angelegenheit vermuten. Wie lange es jedoch dauern kann, sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen.

Von Gönül Frey

Die Helfer machen Zusatzstunden, um den Andrang zu bewältigen, die Bürger stehen teils stundenlang an – das war immer wieder Realität an den Teststationen in Mering, Friedberg und Dasing. Eine rege Diskussion und den Austausch zahlreicher Erfahrungsberichte hat unsere Berichterstattung dazu auch in den sozialen Medien angestoßen.

"In Mering drei Stunden gewartet. Habe meine beiden Kinder (10/12) testen lassen bevor Schule, Training etc. los geht. Dachte wenn es schon vor der Haustüre ist, dann kann man das Angebot mal nutzen - werde ich aber nicht mehr machen", schreibt eine Mutter aus der Marktgemeinde auf unserer Facebook-Seite. Sie berichtet von spielenden Kleinkindern im Wartebereich, was sie angesichts der aktuellen Pandemielage als "kontraproduktiv" bezeichnet.

Vor allem Eltern mit Kindern stehen in den Teststationen an

Gerade Familien mit Kindern suchen derzeit besonders die Teststationen auf. Denn wie berichtet, wurden Eltern von Schulkindern vielfach angeschrieben, vor der Rückkehr in den Wechselunterricht die Möglichkeit zur Testung zu nutzen. Kindergartenkinder mit Erkältungssymptomen dürfen zudem erst nach einem negativen PCR- oder Antigenschnelltest wieder in ihre Einrichtung - zumindest war das bis vor Kurzem so kommuniziert worden.

"Wir waren auf Anraten der Schule vor Schulbeginn da und kleinere Kinder müssen schon bei einem Schnupfen einen Test vorweisen, also standen auch Eltern mit Kigakindern an. Wir haben nach ner Stunde durchfrieren im Regen abgebrochen", berichtet eine weitere Mutter aus Mering.

Unterschiede zwischen PCR- und Schnelltest 1 / 2 Zurück Vorwärts PCR-Test Etwa 48 Stunden dauert es, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Genauso wie beim Schnelltest ist eine Probe aus dem Rachenraum nötig. Allerdings wird diese durch den Mund genommen. Anschließend wird die Probe in ein Labor geschickt und ausgewertet.

Schnelltest Bei einem Schnelltest wird zuerst durch die Nase eine Probe aus dem Rachenraum genommen. Noch vor Ort wird diese mit einer Flüssigkeit auf einen Teststreifen gegeben. In dem Streifen ist ein Stoff enthalten, der auf die Eiweiß-Struktur des Corona-Virus reagiert. Ist das Virus in der Probe vorhanden, verfärbt sich der Streifen. Das Ergebnis liegt bei diesem Test nach etwa 20 Minuten vor.

Gerade die Regelung in Bezug auf Kindergartenkinder mit Schnupfen hat sich im Alltag als so unpraktikabel erwiesen, dass Familienministerin Carolina Trautner bereits zurückgerudert ist: Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Das Kind brauche keinen Test für die Rückkehr in die Kita, wenn es den Schnupfen auskuriert habe.

Manchmal geht es beim Testen auch ganz schnell

Ein Hin und Her, das bei den Lesern ebenfalls nicht gut ankommt: "Wieder eine Maßnahme, die vorher nicht durchdacht wurde. Mit dem Ernst der Lage hat das nichts zu tun. Es ist die Unfähigkeit der Administration die richtigen Konzepte umzusetzen. Die Ministerin Trautner hat ihre Regelung vom Freitag heute auch schon wieder korrigiert", kommentiert ein Friedberger.

Wie lange das Warten auf den Test dauert, ist jedoch sehr unterschiedlich und hängt stark vom Zeitpunkt ab. Eine Facebook-Nutzerin berichtet etwa: "Wir haben letzten Montag in Friedberg keine zwei Minuten warten müssen." Auch eine Meringerin kommentiert die leidvollen Berichte vom dortigen Testzentrum folgendermaßen: "Das mag am Sonntag auch in Mering so gewesen sein, am Dienstag war es entspannt. Übrigens danke an die dort Tätigen! Alle super freundlich und kompetent!"

