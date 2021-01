17:22 Uhr

Wenn jede Minute zählt – aber der Rettungswagen nicht durchkommt

Plus Immer wieder werden im Wittelsbacher Land Blaulichteinsätze behindert. Wo es Probleme gibt und was Gemeinden und Bürger tun können.

Von Nikolai Röhrich

Unfälle, gewaltsame Auseinandersetzungen, Bewusstlosigkeit: Bei Rettungseinsätzen zählt oft jede Sekunde, für Patienten und Angehörige ist das Warten eine Tortur. Doch was, wenn Sanitäter auf dem Weg zu Menschen in Not ausgebremst werden? Im Wittelsbacher Land komme es immer häufiger zu solchen Vorfällen, kritisiert Grünen-Kreisrat und Rettungssanitäter Stefan Lindauer.

"Solange wir den Patienten nicht gesehen haben, herrscht immer Zeitdruck", erklärt Lindauer. Der Sanitäter berichtet von einem Einsatz bei einer bewusstlosen Frau in einem Wulfertshauser Wohngebiet, bei dem ein in einer Kurve geparkter Pkw die Zufahrt zum Einsatzort blockierte. "Die letzten 50 Meter mussten wir mit unserer Ausrüstung zu Fuß laufen", so Lindauer.

Stefan Lindauer ist neben seiner Tätigkeit als Sanitäter Mitglied im Kreistag Aichach-Friedberg für die Partei Bündnis 90 / Die Grünen. Bild: Andreas Kirsch (Archiv)







In Stätzling hat es ebenfalls einen Einsatz gegeben, bei dem Lindauer einer gestürzten Person zur Hilfe eilen sollte, aber mit dem Rettungswagen kein zügiges Durchkommen war. Auch hier erschwerten abgestellte Pkw die Anfahrt. "Beim Durchtasten zwischen zwei zu eng aneinander geparkten Autos ist wichtige Zeit draufgegangen", berichtet Lindauer.

Stefan Lindauer hat selbst erlebt, wie Einsätze behindert wurden

"Ein andermal ist unser Fahrzeug in einer Sackgasse eingeparkt worden, sodass wir vollständig blockiert waren", so der Sanitäter. Die Polizei musste verständigt werden, um den parkenden Wagen abzuschleppen. Glücklicherweise seien er und seine Kollegen in den geschilderten Fällen noch rechtzeitig zum Einsatzort gekommen, aber die Gefahr sei groß, doch einmal zu spät zukommen.

Falsch parkende Pkw sind zwar das größere, aber nicht das einzige Problem bei Blaulicht-Einsätzen. Auch wenn die Hausnummer des angesteuerten Einsatzortes schwer erkenntlich ist, verzögert das die Anfahrt. "Erst letzte Nacht hatten wir es mit einer besonders kreativen Nummer zu tun", berichtet Lindauer. Die Zahl 94 sei ausgeschrieben als "vierundneunzig" am Haus angebracht und so nur schwer zu erkennen gewesen.

Um Rettern ihre Arbeit zu erleichtern und wertvolle Zeit zu sparen, sollten Hausnummern bereits bei der Einfahrt in die Straße ersichtlich sein, so Lindauer. Außerdem sei es wichtig, bei Nacht für ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Beim Design sollten Anwohner minimalistisch bleiben, so der Sanitäter: "Es darf nichts zu Ausgefallenes sein. Wir brauchen eine klar erkennbare Zahl."

Falschparker behindern Rettungsfahrzeuge

Als Kreisrat sind Lindauers Möglichkeiten, das Problem mit den Falschparkern anzugehen, beschränkt: Die Zuständigkeit für Parkflächen liegt bei den Gemeinden und der Polizei. "Denen ist das Problem natürlich bekannt. Aber die Gemeinden müssen noch stärker auf den ruhenden Verkehr schauen", meint Lindauer. Der Grünen-Politiker schlägt zudem den Bürgermeistern vor, in Rundschreiben oder bei Bürgerversammlungen auf die Problematik aufmerksam zu machen.

Lindauer ruft dazu auf, sich ins Gewissen zu rufen, wo man seinen Pkw abstellen kann, ohne mögliche Rettungseinsätze zu blockieren. In kritischen Situationen könne es nämlich auch passieren, dass abgestellte Autos beschädigt werden. "Dann ist auch mal der Spiegel ab, und das ist für beide Seiten unschön."

Wird durch das Parken ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert, ist ein Bußgeld in Höhe von 65 Euro fällig. Bild: Marcel Kusch, dpa (Symbolfoto)

Auf Nachfrage unserer Redaktion gab die Stadt Friedberg an, dass Wohn- und Gewerbegebiete im gesamten Stadtgebiet regelmäßig auf Falschparker kontrolliert werden. "Grundsätzlich sind je zwei Stellplätze pro Wohnhaus bzw. ein Stellplatz pro Wohnung vorzuhalten", so eine Pressesprecherin der Stadt. Falsch parkende Pkw in Wohngebieten seien deshalb eher auf die Bequemlichkeit der Anwohner oder auf anderweitige Nutzung der eigentlichen Stellflächen auf dem Grundstück zurückzuführen.

So sehen die Verantwortlichen die Parksituation im Raum Friedberg

Die Polizeiinspektion Friedberg zeichnet derweil ein anderes Bild der Situation: "Auf 1000 Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg - vom Säugling bis zum Greis - kommen derzeit etwa 1 030 für den Straßenverkehr zugelassene Kraftfahrzeuge", so Alexander Wagenpfeil, Dienststellenleiter der Friedberger Inspektion. Gerade in innerstädtischen Bereichen nehme daher der Parkdruck zu.

An Parkverbote auf ausgeschriebenen Rettungswegen werde sich im Wittelsbacher Land grundsätzlich gehalten, so Wagenpfeil weiter. "Problematischer für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind Verstöße gegen Halte- und Parkverbot an engen und unübersichtlichen Straßenstellen", so der Polizeihauptkommissar. Bürgern seien sich solcher Verbote auch oft gar nicht bewusst.

Behinderung von Einsatzfahrzeugen: Dieses Bußgeld ist fällig

Das Parken an engen oder unübersichtlichen Stellen kann zu einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro führen. Ist die Durchfahrtsbreite für ein Rettungsfahrzeug in einem tatsächlichen Einsatz nicht mehr gewährleistet, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Grundsätzlich ist beim Parken eine Straßenbreite von mindestens 3,05 Metern freizuhalten.

