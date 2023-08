Aichach-Friedberg

17 junge Störche fliegen im Wittelsbacher Land aus

Plus Der nasse und kalte Frühling führt zu Verlusten bei den brütenden Storchenpaaren. In Kissing zerstören sogar andere Störche Eier.

In Pöttmes und Dasing flogen bereits Anfang Juli die ersten Jungstörche aus. An beiden Nestern fiel auf, dass je ein Winterstorch im Lande geblieben war. Nach Rückkehr der Partnerstörche schritten die Paare umgehend zur Brut. Über einen frühen Brutbeginn freute man sich auch in Grimolzhausen, wo am 10. Juli bereits drei Junge ihre Flugkünste zeigten.

Die Störche mit späterem Brutbeginn hatten unter der nassen und kalten Witterung zu leiden. So starben am Mondi-Kamin in Aichach und in Bachern je zwei angebrütete Jungstörche. Die späte Aichacher Brut am Neusa-Kamin überlebte ein Jungstorch. Er flog erst in der dritten Juliwoche aus.

