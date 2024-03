CSU will für den Erhalt der beiden Kliniken in Aichach-Friedberg kämpfen

Bei einer Klausurtagung positionieren sich die Mitglieder der CSU Aichach-Friedberg außerdem gegen Extremismus.

Die Kliniken an der Paar, Kreispolitik, Rechtsextremismus und Parteiarbeit waren Themen einer Klausurtagung der Landkreis-CSU in Wulfertshausen, zu der Ortsvorsitzende, Gemeinderäte, Kreisräte und Bürgermeister gekommen waren. Viel Diskussionsbedarf herrschte bei der Aussprache zur Kreispolitik und über die Kliniken an der Paar. „Wir bekennen uns eindeutig zu unseren Kliniken an der Paar und kämpfen für den Erhalt beider Standorte, sowohl in Aichach als auch in Friedberg“, sagte dazu Kreisvorsitzender Peter Tomaschko.

Mehrere CSU-Kreisräte zeigten sich laut einer Pressemitteilung der CSU verwundert, dass SPD und Teile der Freien Wähler nach anfänglicher Zustimmung im Kreisausschuss am Ende doch im Kreistag gegen den Haushalt 2024 gestimmt hatten. Das zeige keine Unterstützung für die Kliniken, so Tomaschko. In der Tat war der Haushalt mit 39 zu 15 Stimmen verabschiedet worden; Hauptgrund für die Nein-Stimmen war die Erhöhung der Kreisumlage.

CSU-Kreisverband Aichach-Friedberg positioniert sich gegen Rechtsextremismus

Angesichts der Demonstrationen gegen Extremismus, an denen sich auch die CSU beteiligte, positionierte sich der Kreisverband noch einmal deutlich gegen jegliche Form des Extremismus. „Wir sind überzeugt, dass wir uns gemeinsam gegen alle Extremisten wenden müssen, die unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zerstören wollen“, sagte Tomaschko.

Matthias Blank, Sebastian Franz vom Landesverband und Simone Losinger Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Peter Tomaschko sowie Bürgermeister Florian Mayer (von links) bei der Klausurtagung der Kreis-CSU in Wulfertshausen. Foto: Patrick Stief

Neben der inhaltlichen Aussprache stand Parteiarbeit im Mittelpunkt. Die CSU ist die mitgliederstärkste politische Vereinigung im Landkreis. Die knapp 2000 Mitglieder des Kreisverbands engagieren sich in allen Gemeinden. Bei der Klausur wurden Wege diskutiert, die eigenen Mitstreiter enger in die Parteiarbeit einzubinden und neue Mitglieder zu werben. (AZ)

