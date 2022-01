Aichach-Friedberg

Eckart Wieja: Gehen macht gesund und glücklich

Plus Der Merchinger leitete das Jobcenter Augsburg mit 250 MItarbeitern - jetzt ist er Naturcoach. Zum Jahresanfang hält er ein Plädoyer für mehr Bewegung - und gibt Tipps.

Von Ute Krogull

Stress abbauen, mehr Bewegung, das steht ganz vorne auf der Liste der guten Vorsätze für 2022. Zwei Drittel der Deutschen haben diese Ziele. 50 Prozent gelingt es allerdings erfahrungsgemäß nicht, ihre Ideen zum Jahresbeginn in die Tat umzusetzen. Unterstützung bietet der Bewegungs- und Naturcoach Eckart Wieja aus Merching. Einfach nur spazieren zu gehen, sagt er, habe einen enorm positiven Effekt auf Körper, Geist und Seele. Nicht, dass man nie gehört hätte, dass Gehen die beste Medizin ist. Wieja kann dies wissenschaftlich untermauern, er gibt Tipps zur Umsetzung - und hat auch selber bewiesen, wie es funktionieren kann. Zwölf Jahre leitete er das Jobcenter Augsburg-Stadt mit 250 Mitarbeitern. Trotzdem fand der Vater von vier Kindern Zeit für Bewegung. Ohne die, so glaubt der 67-Jährige, hätte er seine Aufgaben nicht so gut bewältigt.

