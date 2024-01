Aichach-Friedberg

Erst Höcke, jetzt Sellner: Rechtsextreme zieht es in Kreis Aichach-Friedberg

Plus Im November fand eine Veranstaltung von Rechtsextremisten in Dasing statt. Der Bürgermeister findet klare Worte. Im Landkreis ist es kein Einzelfall.

Von Bill Titze

Es waren wohl über 60 Besucher, zumindest wenn man den Worten vom Rechtsextremisten Martin Sellner glauben darf. So viele Menschen seien im Raum Augsburg zum "Schwaben-Kongress" der rechtsextremen Identitären Bewegung gekommen, erklärte der langjährige Sprecher der Gruppe im sozialen Netzwerk Telegram. Die Veranstaltung fand laut Auskunft des bayerischen Verfassungsschutzpräsidenten Burkhard Körner am 11. November statt – und zwar in Dasing. Das war zwei Wochen vor dem Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsextremen in Potsdam – und nicht das erste Mal, dass im Landkreis extrem rechte Kräfte auftreten (möchten).

Björn Höcke warb im Landkreis schon öfter Gesprächsthema, in Kissing war er 2018 zu Gast. Foto: Michael Hochgemuth



Wo sich das Treffen in Dasing genau abspielte, ist unklar. Bei einer Umfrage unserer Redaktion in Gaststätten wurde ein solches nicht bestätigt. Auch Dasings Bürgermeister Andreas Wiesner weiß nicht, wo die Veranstaltung stattfand. "Ich habe davon nichts mitbekommen." Und er betont: "Klar ist: Ich lehne jede Form des Rechtsextremismus ab."

