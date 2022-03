Geflüchtete aus der Ukraine: Landrat fordert mehr Kontrolle

In Derching sind über 60 Menschen aus der Ukraine untergebracht, jetzt wird eine Turnhalle in Friedberg hergerichtet. Doch keiner weiß, wer wann kommt.

Berlin ist bereits an seine Grenzen geraten, was die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine anbelangt. Auch für den Landkreis Aichach-Friedberg ist es eine Belastungsprobe. Denn vor Ort kann niemand kalkulieren, wie viele und in welchen Schüben die Menschen kommen.

Landrat Klaus Metzger ( CSU) fordert daher dringend einen Verteilungsschlüssel für Geflüchtete auf Bundesebene. Die Situation in Berlin sollte Mahnung sein für die Bundesregierung, endlich den Königsteiner Schlüssel zu aktivieren, so Metzger. Der Königsteiner Schlüssel bedeutet: Die Menschen werden auf die Bundesländer bzw. Kommunen anteilig nach deren Einwohnerzahl verteilt.

Sporthalle des Gymnasiums Friedberg als Erstaufnahme für Ukrainer hergerichtet

Der Kreis Aichach-Friedberg hatte bis Mitte vergangener Woche bereits rund 500 Unterkünfte bereitgestellt; darunter viele private. Dann erhielt er plötzlich die Vorgabe, binnen kurzer Zeit 300 weitere Plätze zu schaffen. In dieser Woche richtet das Landratsamt deshalb die landkreiseigene Sporthalle am Gymnasium Friedberg vorübergehend als erste Anlaufstelle ein, wo die Menschen registriert und mit dem Notwendigsten versorgt werden, bis sie nach wenigen Tagen in geeignete Unterkünfte verlegt werden können. Unterstützt wird der Landkreis vom Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr.

In einem Bürogebäude im Derchinger Gewerbegebiet steht seit dem Wochenende eine Unterkunft für bis zu 180 Personen parat. In der Einrichtung sind am Sonntag 75 Menschen mit drei Bussen angekommen, 63 sind geblieben, die anderen wurden abgeholt oder zum Bahnhof gebracht. Unterstützung kam durch einen Kreis aus der Bürgerschaft. Angekommen sind vorwiegend Frauen, Kinder, ältere Menschen, auch drei Hunde, alle waren erschöpft von den Strapazen der Flucht. Weitere acht Personen wurden im Lauf des Sonntags in Derching aufgenommen.

Bis zu 180 Menschen aus der Ukraine können in diesem Gebäude in Derching untergebracht werden. Foto: Sebastian Richly

Groß ist der Andrang auch bei den Flüchtlings-Sprechstunden im Landratsamt. Aufgrund des hohen Zulaufs und der vielen Fragen, mit denen sich die Menschen aus der Ukraine an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde wenden, kommt es teilweise zu Wartezeiten, so die Behörde in einer Mitteilung. Die Sprechstunde mit ukrainischen Dolmetschern bietet die Ausländerbehörde jeden Montag und Mittwoch an. Nächster Termin ist Mittwoch, 16. März.