Interaktive Karte: Hier kann man auch am Feiertag einkaufen

Sie sind auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet und bieten eine Vielfalt regionaler Produkte: In Aichach-Friedberg gibt es viele 24-Stunden-Verkaufsautomaten. Eine Übersicht.

Wer abseits von Schnellstraßen durch das Wittelsbacher Land kurvt, dürfte die Schilder kennen. "Frische Eier" steht in Holz geschnitzt oder: "24 Stunden einkaufen". Sie führen zu liebevoll gestalteten Hütten, Kartoffelkisten oder Automaten mit frischer Milch. Zu jeder Uhrzeit kann man hier einkaufen – ein Trend, der im Landkreis Aichach-Friedberg in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. 2016 waren es noch keine zehn von solchen Automaten. Inzwischen liegt die Zahl deutlich über 40. Das überrascht nicht. Die Angebote, die in nahezu jedem Ort zu finden sind, bieten die ganze Vielfalt lokaler Produkte. Saisonales Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst, von Schmiechen bis Pöttmes: Diese Übersicht zeigt, wo man im Landkreis Aichach-Friedberg 24 Stunden lang Lebensmittel einkaufen kann.

Einkaufen am Feiertag bei 24-Stunden-Verkaufsautomaten

Wie viele Angebote es genau gibt, kann auch der Regionalmanager David Hein vom Wittelsbacher Land Verein nicht sagen. Oft sind die Hinweisschilder die einzige Werbung. Einige Höfe machen auf ihren Internetseiten oder in sozialen Netzwerken auf ihre Selbstbedienungshütten und Verkaufsautomaten aufmerksam, aber ein Register gibt es nicht. "Ich gehe stark davon aus, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Automaten zunehmen wird", schätzt Hein die Lage ein. Diese könnten künftig auch über das LEADER-Programm des Landkreises oder mit dem Budget aus der Öko-Modellregion Paartal gefördert werden.

Für Landwirtinnen und Landwirte und auch Privatpersonen bieten die Automaten eine mögliche Form der Direktvermarktung: kontaktloses Einkaufen zu allen Uhrzeiten und regionale Erzeugnisse auf kurzen Wegen. Die Corona-Pandemie hat der regionalen Vermarktung noch einmal einen Aufschwung gegeben, wie einige Anbieterinnen und Anbieter berichten. Ganz ohne Aufwand funktioniert der Betrieb aber nicht. Denn die Automaten müssen befüllt, gereinigt und kontrolliert werden. Im Gegensatz zu manchen Hofläden und Marktständen, in denen es eine Verkäuferin oder einen Verkäufer gibt, kommen die Selbstbedienungsautomaten ohne Personal aus. Einige wenige Kundinnen und Kunden nutzen das auch aus, bezahlen gar nicht oder weniger als den ausgeschriebenen Preis. Auch zu Sachbeschädigungen kommt es immer wieder.

Einkauf auch sonntags und am Feiertag: Hier gibt es Verkaufsautomaten

Unsere Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der Karte fehlt ein Angebot im Landkreis Aichach-Friedberg, das ebenfalls 24 Stunden lang immer zugänglich ist? Melden Sie sich gerne unter: redaktion@friedberger-allgemeine.de oder: redaktion@aichacher-nachrichten.de.

