Polizei in Sorge: Jeder zweite Verkehrstote ist mit dem Fahrrad unterwegs

Plus Der Fahrradboom sorgt für höhere Unfallzahlen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gab es im September zwei tödliche Fahrradunfälle.

Von Eva Weizenegger

"Im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren verzeichnet das Polizeipräsidium Schwaben Nord einen traurigen Höchstwert", informierte Michael Riederer, stellvertretender Präsident des PP Schwaben Nord. Jeder zweite Verkehrstote ist in diesem Jahr ein Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin. Im Landkreis Aichach-Friedberg waren es bis zum 21. September zwei Menschen, die bei einer Tour mit ihrem Fahrrad starbe

Zwei Tote nach Fahrradunfällen in Merching und Kühbach

An einem Tag ereigneten sich Mitte September zwei tödliche Fahrradunfälle im Landkreis Aichach-Friedberg. Ein 73-jähriger Mann war mit seinem Pedelec auf der Verbindungsstraße zwischen dem Mandichosee und Merching unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Kreisverkehr an der Unterberger Straße wollte der Mann, so die Polizei, aus einem Feldweg in die Straße einbiegen. Dabei übersah er das Auto, das auf der Verbindungsstraße zwischen Staatsstraße 2380 und Unterberger Straße unterwegs war und kollidierte mit dem Pkw des 84-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag.

