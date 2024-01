Bauernmarkt Dasing tritt bei "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins an

Viele lieben das traditionelle Essen auf dem Dasinger Bauernmarkt. Jetzt konkurriert er gegen vier Wirtschaften im Raum Augsburg - darunter ein Sternelokal.

Der Bauernmarkt Dasing nimmt an der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins teil. Der Wettbwerb bringt fünf Gastronomien aus dem Raum Augsburg zusammen, darunter auch das Sterne-Restaurant Sartory (Augsburg), die Steakmanufaktur (Augsburg), den Landgasthof Lenderstuben ( Balzhausen) und das Wirtshaus Strasser ( Gersthofen).

Die Sendetermine sind vom Montag, 29. Januar, bis Freitag, 2. Februar, jeweils um 17.55 Uhr. In dieser Woche wird um den begehrten goldenen Teller und ein Preisgeld von 3000 Euro gewetteifert. Besonderes Highlight ist für das Wittelsbacher Land der Gastgebertag des Bauernmarkts Dasing, der am Dienstag, 30. Januar, ausgestrahlt wird. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wenn der regionale Markt nahe der A8 mit seiner Markthalle inklusive Gastronomie, Backstube, Handel und Metzgerei in den kulinarischen Wettstreit tritt, meint das Bauernmarkt-Team im Vorfeld. Punkten wolle man mit frischer, regionaler Küche und süßer Backkunst.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden Augsburger Runde von „Mein Lokal, Dein Lokal“ (v. l.): Marco Zamborlin (Steakmanufaktur), Simon Lang (Sartory), Veronika Asam-Zigahl (Bauernmarkt Dasing), Sebastian Kahl (Wirtshaus Strasser), Dietmar Baur (Landgasthof Lenderstuben). Foto: Bauernmarkt Dasing

Die Sendung, die seit über zehn Jahren Gastronomien in einen Wettbewerb versetzt, ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der teilnehmenden Restaurants. Jede Restaurantchefin und jeder Restaurantchef kann Punkte von bis zu zehn an die anderen vergeben. Am Freitag ist das letzte Restaurant der Runde an der Reihe und es erfolgt die letzte Punktevergabe. Jetzt kommt Starkoch Christian Henze ins Spiel. Er vergibt ebenfalls an jedes Restaurant bis zu zehn Punkte und kann damit das Ergebnis noch einmal entscheidend beeinflussen. Wer am Ende die meisten Punkte erhalten hat, wird Wochensieger von "Mein Lokal, Dein Lokal".

Nicht nur Bauernmarkt Dasing nahm schon an "Mein Lokal, dein Lokal" teil

Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg haben bereits mehrere Lokale erfolgreich teilgenommen, zuletzt der Goldene Stern von Familie Fuß in Rohrbach, der 2020 sogar den Sieg holte. Doch auch Kühner's Landhaus in Kissing war schon einmal erfolgreich. (AZ)