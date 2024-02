Beim Weiberball des ORCC Friedberg geht die Post ab

Die Party des ORCC am Weiberfasching im Etno ist ausverkauft. Als das Gersthofer Männerballett Da Lachia auftritt, erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt. Fallen die Hüllen?

Mit fast 200 Gästen ist der Weiberball des ORCC Friedberg im Stätzlinger Restaurant Etno so voll, wie es die Vorschriften zulassen. Alle sind bunt kostümiert und bester Laune. Beim Auftritt des Männerballetts Da Lachia aus Gersthofen kocht die Stimmung förmlich über. Neben den lauten Rufen nach einer Zugabe schallt es bald im Chor durch den Raum: "ausziehn, ausziehn, ausziehn...." Diesem Wunsch kommen die Tänzer zum Leidwesen der Damenwelt allerdings nicht nach. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Als die Show beendet ist, finden sich alle wieder auf der Tanzfläche ein. Und auch sonst ist eine Menge los auf dem Weiberball.

Seit 1980 gibt es den Ottmaring-Redezhauser-Carneval-Club (ORCC). Vom Vorgänger und längst nicht mehr existierenden Verein Friedperchia hat man nur den Schlachtruf übernommen: Mit Frohsinn und Humor! Die Friedberger Allgemeine titelte damals: "Erstmals beim Friedberger Faschingsumzug". 44 Jahre danach zählt der Verein rund 120 Mitglieder aller Altersklassen. "Davon zählen etwa 30 bis 40 zum harten Kern, die auch wirklich aktiv sind", sagt Reinhold Korper, Urgestein und ehemaliger Präsident beim ORCC Friedberg. Nachdem die Corona-Pandemie das Narrentreiben vorübergehend lahmgelegt hatte, ist man wieder auf dem Weg der Erholung. Neben dem Weiberball standen und stehen auch sechs Kinderfaschingsbälle auf dem Programm. Alle davon ausverkauft.

Candy Girls mischen Friedberger Weiberball des ORCC auf

Acht Freundinnen, die alle aus Stätzling kommen, tragen das gleiche Kostüm. Auf die Frage, als was sie denn verkleidet seien, kommt prompt die einstimmige Antwort: "Als Candy Girls natürlich", gefolgt von lautem Gelächter. Die jungen Frauen kommen seit Jahren zum Weiberfasching des ORCC und tragen immer alle das gleiche Kostüm. "Wir wollen heute Abend einfach mal trinken und ohne die Kinder Spaß haben", freut sich Sandra Grau, die von ihren Freundinnen liebevoll auch die Stätzlinger Allgemeine genannt wird. Auf den ORCC aufmerksam geworden sind die Freundinnen, weil dieser vor vielen Jahren ein Kindergartenfest in Stätzling ausgerichtet hat. Mit ihren Familien sind sie auch jedes Jahr auf den Kinderfaschingsbällen anzutreffen. Für die Zukunft wünschen sich die Freundinnen lachend: "Wir Candy Girls wollen unseren Lumpenball wieder zurück."

Neben dem Männerballett haben auch die Garde des ORCC Friedberg und die Laugnataler Faschingskracher großen Anteil an der guten Stimmung, die über den gesamten Abend herrscht. Letztere starteten den bunten Abend und entführten das Publikum mit ihrer Einlage unter dem Motto "Welcome to Greece" gedanklich in das Mittelmeerland. Die griechischen Gottheiten sind auf humoristische Weise Teil der Show. Als ein junger Tänzer, als Adonis verkleidet, oberkörperfrei die Bühne betritt, kochen die Gemüter erstmals hoch und Jubelgeschrei hallt durch den Saal. Den Zuschauerinnen gefällt, was sie sehen. Der restliche Auftritt wird von Anfeuerungen und Klatschen begleitet.

Die Garde des ORCC Friedberg bringt das Restaurant Etno zum Kochen

Als die Garde des ORCC die Bühne betritt, wird sofort klar, wer hier die Lokalmatadore sind. Das Etno wird zum Hexenkessel. Die Kostüme sind getreu dem Motto "Spirit of Africa" an das Fell eines Leoparden angelehnt. Vor der Tanzfläche werden große Stofftiere platziert: ein Leopard und eine Giraffe. Der Auftritt ist eine Abwechslung aus Tanzeinlagen der ORCC Jugend um Prinz Leo I. und Prinzessin Amelie I. und der Garde mit den Prinzessinnen Leonie I. und Isabell I, die teilweise an rituelle Stammestänze erinnern. Dem Publikum gefällt's. Als Show-Abschluss steht der ORCC-Tanz auf dem Programm, zu dem alle auf die Tanzfläche gebeten werden. Der Aufforderung folgen die meisten auch. Die Tanzfläche ist rappelvoll.