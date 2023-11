So will Friedberg den Mobilfunk verbessern

Rinnenthal: Hier kommt der zunächst vorgesehene Funkmast an der Bahnlinie westlich von Rinnenthal und südlich von Paar nicht zustande, weil sich Betreiber und Grundstücksbesitzer nicht einigen konnten. Jetzt wird in diesem Bereich ein neuer Standort gesucht, während die Stadt eine Fläche am Waldrand nördlich von Rinnenthal vorschlägt. Weil sich aber die Abdeckungen durch die geplanten neuen Stationen in der Umgebung überlappen, empfiehlt der Gutachter, dass sich die Netzbetreiber auf einen gemeinsamen Standort verständigen.