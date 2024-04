Friedberg

Start in die Motorradsaison: Am Anfang ein bisschen ruhiger angehen lassen

Plus Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Aichach-Friedberg 76 Motorradunfälle. Experten raten zum Fahrsicherheitstraining.

Von Eva Weizenegger

Jetzt fahren sie wieder. Die Motorradsaison hat begonnen und die Bikerinnen und Biker genießen es, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Motorradstrecken, die vor allem zum Saisonauftakt beliebt sind. "Unsere Übungstour ging von Mammendorf über Sulzemoos und wieder zurück nach Mering", sagt Lothar Haupt vom Oldtimer- und Motorradclub Mering (OMC). Es gehe darum, wieder ein Gefühl für das Motorrad zu bekommen. "Schnellfahren ist keine große Leistung, das macht das Motorrad von alleine", sagt Haupt. Vielmehr gehe es darum, sein Fahrzeug sicher zu beherrschen. "Vor allem zum Saisonbeginn ist es ideal, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen", empfiehlt auch Alexander Kreipl, Leiter für die Bereiche Verkehr, Umwelt und Technik beim ADAC Südbayern. Denn das Risiko, sich und das Motorrad zu überschätzen, sei besonders zum Saisonstart hoch.

Tipps vom Experten zur Auftakt der Motorradsaison 1 / 4 Zurück Vorwärts Kreipl vom ADAC empfiehlt, vor dem Start in die Saison, das Motorrad technisch durchzuchecken. Bei der Reinigung können Undichtigkeiten an Motor, Vordergabel oder Federbein erkannt werden.

Der Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel muss geprüft werden. Die Antriebskette nicht erst kurz vor dem Start, sondern spätestens am Vorabend prüfen, denn nur so kann das aufgetragene Kettenfett richtig einwirken. Ist die Kette richtig gespannt?

"Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt unbedingt die Bremsscheiben und -beläge", lautet ein weiterer Tipp. Zur Funktionsprüfung der Bremsen gehört auch, den Druckpunkt am Hebel und den Tritt aufs Pedal zu checken. Die Bremsleitungen sind ebenfalls zu überprüfen.

Profilzustand, Luftdruck und Alter der Reifen sind immer zu kontrollieren. Haben die Reifen weniger als 1,6 Millimeter Profil oder sind älter als sechs Jahre, sind auf jeden Fall neue fällig.

"Im Jahr 2023 waren insgesamt 78 Motorradfahrer an insgesamt 76 Verkehrsunfällen im Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt. Dabei wurden 71 Motorradfahrer verletzt", informiert eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Im gesamten Gebiet starben fünf Menschen, die mit einem Motorrad unterwegs waren. Im Landkreis Aichach-Friedberg wurde 2023 kein Motorradfahrer getötet. Die Polizei führt seit Beginn der Saison Kontrollen hinsichtlich Motorradfahrern durch. "Dies betrifft das allgemeine Verhalten im Straßenverkehr, aber auch spezielle Bereiche wie beispielsweise Einhaltung der Geschwindigkeit und Verkehrssicherheit der Motorräder." Auch die Motorradstaffel ist unterwegs und hat die Motorradfahrer im Blick. "Die meisten Fahrer verhielten sich bislang regelkonform und auch die Fahrzeuge waren zumeist in einem ordnungsgemäßen Zustand." Dennoch fiel zu Beginn der Saison auf, dass das Streckenverbot bei Mickhausen auf der Kreisstraße A16 von Münster nach Birkach mehrfach missachtet wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass das Befahren seit 2019 in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, und an Feiertagen für Krafträder nicht mehr zulässig ist.

