Verkehrsunfall: B300 zwischen Friedberg und Dasing gesperrt

In der lang gezogenen S-Kurve am Ortsausgang von Friedberg Richtung Dasing ist es zu einem Unfall gekommen. Die B300 ist in diesem Bereich komplett gesperrt.

Auf der B300 zwischen Friedberg und Dasing hat sich am Montagabend auf Höhe Dasing-Oberzell/Ottoried ein Verkehrsunfall ereignet. Die Strecke ist in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, der in der lang gezogenen S-Kurve am Ortsausgang von Friedberg passiert ist. Zunächst sei man von einer eingeklemmten Person ausgegangen, inzwischen ist klar: Alle Personen - wie viele genau, ist derzeit unbekannt - konnten die Fahrzeuge selbst verlassen. Im Moment läuft die Unfallaufnahme. Die Straße ist laut den Beamten dort spiegelglatt. Der Winterdienst sei informiert. (AZ)

