Friedberg

vor 17 Min.

Wer baut Friedberg ein neues Kinderhaus?

Friedberg will für das neue Kinderhaus ein Investorenmodell ausschreiben. die Dachterrasse des Fachmarktzentrums unterm Berg ist ein möglicher Standort.

Plus Für eine Betreuungseinrichtung unterm Berg will die Stadt ein Investorenmodell ausschreiben. Einen möglichen Standort gibt es bereits, aber er stößt auch auf Kritik.

Von Thomas Goßner

Ist die Dachterrasse des Fachmarktzentrums der richtige Ort für einen Kindergarten? In dieser Frage prallten die Meinungen in der jüngsten Stadtratssitzung aufeinander. Einig waren sich die Fraktionen aber in der Einschätzung, dass Friedberg angesichts schwindender finanzieller Spielräume neue Wege bei der Kinderbetreuung gehen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen